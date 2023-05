Grollfest zog viele Besucher an

Rohnstedt. Rohnstedter Feuerwehrverein richtet Fest mitten in der Natur aus.

Kaiserwetter, Vogelgezwitscher und Profi-Blasmusik – damit wurden die Besucher am Rand des Eichenwalds bei Rohnstedt, dem Groll, am Sonntag empfangen. Neu war, dass kein Pferdegespann zum Fest erschien war, dafür weit über 100 Stahlrösser vielfach mit Hybridantrieb. Ehepartner kamen mit firmengleichen Pedelecs aus der weiteren Umgebung. Viele fuhren von Westgreußen die 3,5 Kilometer lange, stressige Schotterstrecke hoch und erkundigten sich dann nach einem besseren Rückweg.

Auf der Festwiese waren wieder verschiedene Zelte aufgebaut und die Besucher konnten in den Wald oder bis weit nach Buttstädt sehen Die schick angezogenen Frauen unter dem Kuchenzelt strahlten mit dem Wetter um die Wette. Ihre 17 Blechkuchen waren sehr beliebt. Am Eiswagen bildete sich wie üblich eine lange Schlange. Die Männer stärkten sich dagegen mit Gebratenem und einem kühlen Bierchen.

Ein verlässlicher Partner für den ausführende Rohnstedter Feuerwehrverein sind die Hüpstedter Feuerwehrmusikanten. Wohl zum 18. Mal spielten die Musiker Volkslieder und Gassenhauer. Die Besucher freute es, denn jeder kam so auf seine Kosten. Leiter Jörg Schmalzl erzählte, dass sie durch Mund-zu-Mund-Propganda zum Grollfest gekommen sind und nun schon so lange hier an einem für sie eher ungewöhnlichen Platz spielen. Normalerweise sind sie auf verschiedenen Volksfesten in Dörfern, Städte und in Sälen auftreten. Hier inmitten der Natur – das sei schon etwas Besonderes.

Nun sind sie fester Bestandteil des 109. Grollfestes, bestätigen die Mitglieder des Feuerwehrvereins. Von denen einige T-Shirts mit der Aufschrift „Rohnstedter Grollbären“ tragen. Das sind die „harten Kämpfer“, berichtet Ronald Werner. Dank des angenehmen warmen Ostwindes blieben die Besucher länger als üblich auf dem Festplatz.