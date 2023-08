Großberndten feiert drei Tage

Beim Großberndtener Sommernachtstraum gibt es am Sonntag traditionell Spiele mit verschiedenen Mannschaften – so wie hier Bierkastenstapeln im vergangenen Jahr.

Großberndten. Vom 11. bis 13. August wird Sommernachtstraum auf dem Sportplatz eingeladen.

Am bevorstehenden Wochenende feiert Großberndten den Sommernachtstraum auf dem Sportplatz des Ortes. Begonnen wird am Freitag, 11. August, ab 21 Uhr mit 80er-, 90er- und House-Musik. Am Samstag, 12. August, beginnt ab 20 Uhr der Tanzabend zur Musik von The Wheelers. Am Sonntag, 13. August, wird ab 10 Uhr zum Frühschoppen mit den Thüringer Kirmesmusikanten eingeladen.

Wie zuletzt finden auch wieder verschiedene Spiele statt. Im Team kann man bei traditionellen Wettbewerben und spaßigen Aktivitäten sein Können beweisen und dabei jede Menge Spaß haben, heißt es von der veranstaltenden Kirmesjugend. Für Kinder stehen Hüpfburg und verschiedene andere Unterhaltungsmöglichkeiten parat. Für Essen und Trinken ist gesorgt.