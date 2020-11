Sondershausen. Schrotthaufen auf einem Recyclinghof in Sondershausen steht in Flammen. Wassermangel verzögert Löscharbeiten

Eine mehrere Meter hohe Flammen- und Rauchsäule stand am Freitagmorgen am Himmel am Petersenschacht, nachdem auf dem Gelände eines Recycling- und Schrotthandels ein Brand aufgebrochen war.