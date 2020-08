Große Leinwand für Flimmerabende am Schloss in Sondershausen

Es flimmert wieder auf der Theaterwiese und in diesem Jahr sogar an drei Abenden in Folge. Selbstverständlich geht das nur unter Beachtung spezieller Corona-Hygieneregeln mit Abstand im Publikum und vorgegebenen Laufwegen im Zuschauerbereich. Damit trotz allem schon am Freitagabend, 21. August, sobald die Sonne sinkt der Blockbuster „Joker“ in bester Bildqualität und mit sattem Klang im Freiluft-Kino zu erleben ist, haben Veranstalter Enrico Oesterheld und seine Helfer bereits am Donnerstag die Riesenleinwand aufgerichtet und schwere Boxen auf den Rasen gewuchtet. Diese Technik wird auch für echte Kinoatmosphäre sorgen, wenn am Samstag „Der Junge muss an die frische Luft“ und am Sonntag der Klassiker „E-Mail für Dich“ gezeigt werden. Einlass ist jeweils ab 19 Uhr.