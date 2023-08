Großenehricher starten bei europäischer Schlagloch-Rallye

Großenehrich. Sven Raabe und Patrick Jünge wollen mit ihrer Hildegard in sieben Tagen vier Länder bereisen und dabei 2500 Kilometer auf Schotterpisten fahren.

Die einen würden sie wohl als verrückt, die anderen als abenteuerlustig bezeichnen. Aber eines steht fest: Das, was die beiden besten Freunde Sven Raabe und Patrick Jünge vorhaben, dürfte allemal ein Erlebnis werden. Mit einer aufgemöbelten Rostlaube geht es für die Großenehricher in sieben Tagen durch vier Länder. Die rund 2500 Kilometer durch Estland, Lettland, Litauen und Polen muss das Trio abseits der Autobahnen zurücklegen – schließlich trägt die Rallye, an der sie teilnehmen, nicht umsonst den Namen Pothole (zu deutsch: Schlagloch) Rodeo.

Über das Instagram-Profil „Two_and_Hildegard“ kann man die Tour der beiden Großenehricher verfolgen. Der Aufdruck ziert auch die Seitenfront des Autos. Foto: Ireen Wille

Die Idee zum Trip nahm über Silvester, das die Freunde gemeinsam in Polen verbrachten, Gestalt an. „Am 1. Januar haben wir uns angemeldet, am 2. Januar hat mir meine Freundin gesagt, dass wir in den nächsten neun Monaten zusammen dick werden“, erzählt Sven Raabe grinsend. Die Schwangerschaft von Freundin Lisa war aber kein Grund, den Plan zu ändern. „Sie ist da sehr cool und hat Verständnis“, ist der werdende Papa froh. „Und vielleicht bin ich ja pünktlich zur Geburt zurück.“

Dass ihr Freund die meisten Abende der vergangenen sechs Monaten lieber mit einer anderen Dame verbrachte, nahm Lisa genauso locker. Hildegard heißt das Schätzchen, dem im vergangenen halben Jahr die volle Aufmerksamkeit galt. Bis aus der Rostlaube ein fahrbarer Untersatz wurde, hat es viel handwerkliches Geschick gebraucht – und zweieinhalb Caddys. Weil das Auto laut Teilnahmebedingungen nicht mehr als 500 Euro in der Anschaffung kosten durfte und mindestens 20 Jahre alt sein musste, begann das große Schrauben.

So sah Hildegard im Urzustand aus. Foto: Sven Raabe

Klappbares Bettgestell und fest verbaute Kühlbox im Inneren

Für Lkw-Mechaniker Sven und Schlosser Patrick kein Ding der Unmöglichkeit, mit Kreativität und Können aus einer schrottreifen Karre einen vollwertigen Camper zu zaubern. Hildegard bekam Ersatzbleche, wurde höher gelegt, alte Teile des Autos wurden technisch aufgearbeitet und im Harlekin-Stil pulverbeschichtet. Die Flügeltüren bekamen neue Scheiben und das ganze Auto eine neue Lackierung. Auf dem Dach findet sich jetzt ein selbst gebauter Dachgepäckträger – gleich neben der Dusche Marke Eigenbau. Über einen kleinen Kompressor wird Druck im Polyethylen-Rohr aufgebaut, durch das das Wasser in die Brause fliest und so das Duschen unterwegs ermöglicht.

Die Dusche für unterwegs haben Sven und Patrick selbst gebaut. Foto: Ireen Wille

Innen bietet Hildegard ebenso Komfort, selbst für den 1,97 Meter großen Sven. Die Innenwände sind gefilzt und gedämmt, das Bettgestell hat eine Länge von zwei Metern und lässt sich mittels klappbarem Lattenrost für die Nacht schnell aufklappen. Die beiden Männer haben an alles gedacht: Eine fest verbaute Kühlbox für die notdürftige Versorgung unterwegs, 12-Volt-Leselampen, zahlreiche USB-Anschlüsse, Wasserkanister, Boxen für private Gegenstände und Dachkoffer. Am Donnerstag, 17. August, starten der 36-jährige Sven und der 34-jährige Patrick gen Litauen. Wo genau sie die Rallye abseits der Autobahnen hinführt, erfahren sie erst vor Ort. Vom 19. bis 25. August werden sie auf den Schotterpisten der Länder unterwegs sein und freuen sich am meisten darauf, Ecken zu sehen, die man sonst nicht sieht und neue Dinge zu erleben. Unterstützer und Interessenten ihrer Fahrt, denen sie schon jetzt dankbar sind, können sie über den Instragram-Kanal „@Two_and_Hildegard“ begleiten.