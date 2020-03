In der Rotbart-Arena in Bad Frankenhausen wurden zum 13. Mal Bürger für besonderes ehrenamtliches Engagement geehrt. Auf der Bühne bedankten sich die mit einem Ehrenpreis ausgezeichneten Mitglieder des Bauernchores vom Fankenhäuser Karnevalsklub mit einem Lied.

Großer Andrang bei der Gala fürs Ehrenamt

Mit so vielen Gästen hatten Bad Frankenhausen Stadtratsmitglieder bei der Ehrenamtsgala in der Rotbart-Arena gar nicht gerechnet. Auf der Galerie der Veranstaltungshalle mussten auf die Schnelle zusätzliche Plätze eingerichtet werden. „So ist das, wenn statt der 180 eingeladenen plötzlich mehr als 220 Gäste mitfeiern wollen“, erklärte Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) das Stühlerücken zu Beginn der Veranstaltung am Freitagabend.

Abgewiesen wurde offenbar niemand, der einen der vielen Preisträger und Nominierten für die Ehrenamtsauszeichnungen der Stadt Bad Frankenhausen begleitete. Die Zahl der Personen und Vereine, die für eine Ehrung vorgeschlagen worden sind, sei in diesem Jahr deutlich angestiegen, wie Strejc erfreut verkündete. Aus 20 Kandidaten mussten die Stadträte auswählen, wen sie bei der 13. Ehrenamtsgala mit den insgesamt vier Ehren- und zwei Sonderpreisen sowie drei Goldmedaillen und einer Ehrenmedaille in Bronze würdigen wollten. Auch wenn er von Laudatorin Jana Rüdiger aus der Stadtratsfraktion „Gemeinsam für Bad Frankenhausen“ höchsten Respekt dafür ausgesprochen bekam, wie sicher er sich jedes Jahr zum Weiberfasching auf hochhackigen Schuhen übers Parkett bewegt, kam Andreas Ernst zur Gala nicht in High-Heels auf die Bühne. Hier nahm er von Bürgermeister Strejc und Landrätin Antje-Hochwind-Schneider (SPD) einen Ehrenpreis für seine Arbeit als Gründungsmitglied vom Frankenhäuser Faschingsklub „Wipperveilchen“ entgegen. Sein Klub heimste mit dem Ehrenpreis für Vereine noch eine weitere der höchsten Würdigungen für das Ehrenamt in der Kurstadt ein. Ausgezeichnet wurde zudem der Bauernchor aus dem Faschingsverein, der das Leben in der Stadt alljährlich beim Bauernmarkt bereichert. Mit dem zweiten Ehrenpreis für Vereine wurde mit dem Ringlebener Carnevalsclub ein weiterer Faschingsverein geehrt. Katrin Milde, die Leiterin der Kindertagesstätte „Kindervilla" hielt die Laudation für den verstorbenen Klaus Mehle, der seinen Sonderpreis nicht mehr entgegennehmen konnte.. Foto: Timo Götz Als Ansporn, sich und vielen anderen Wanderfreunden in der Region einen Lebenstraum zu erfüllen, solle Christiane Thelemann ihren Ehrenpreis nehmen. Das wünschte sich Silvana Schäffer (CDU) in ihrer Lobrede auf die Leiterin der Wandersparte beim Sportverein Udersleben. „Willst du nicht den Deutschen Wandertag endlich in den Kyffhäuser holen“, bat sie die Ausgezeichnete. Einen der beiden Sonderpreise für besonders langjähriges ehrenamtliches Engagement erhielt Bad Frankenhausens Wanderwegewart Lutz Rückebeil. Als letzte Reminiszenz an einen Freund und Mitstreiter für das Wohl der Kinder hielt Katrin Milde, die Leiterin des Kindergartens „Kindervilla“, ihre Laudatio auf Klaus Mehle, der kurz vor der Auszeichnungsgala verstorben ist. In einer Schweigeminute gedachten anschließend alle Gäste des Oldislebeners, der sich im Förderverein für Bad Frankenhausens Kindervilla viele Jahre als Schatzmeister engagiert hatte. Mit Ehrenmedaillen in Gold für langjährige leitende Arbeit in Vereinen und gemeinnützigen Organisationen wurden Sabine Zeidler, Hartmut Dins und Volker Schuster geehrt. Eine Ehrenmedaille in Bronze erhielt Bärbel Köllen. Nach Ende des offiziellen Programms gab es eine kleine Überraschung für Bürgermeister Strejc und Petra Jedecke vom Bauamt der Stadt. Beide erhielten ein Stück Holz von den Mitgliedern der Ortsgruppe Kyffhäuser der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und der Judo Abteilung der Vereinigten Sportgemeinschaft 70 Bad Frankenhausen. Dabei handelte es sich um aufgearbeitete Stücke des über 130 Jahre alten Geländers von der Schutzhütte am Rudolfstieg, das aus Sicherheitsgründen ersetzt werden musste. Seit 2013 kümmern sich die DLRG Kyffhäuser und das Frankenhäuser Judo-Team um die Wanderhütte an der Hornungshöhe. Dafür bekamen sie viel Unterstützung von der Stadt, wie Peter Keßler von der DLRG berichtete.