Großes Fest in Obertopfstedt: Ernte-Tradition immer wieder neu denken

Obertopfstedt. Am Wochenende steht die 26. Auflage des Heimat-, Ernte- und Dreschfestes bevor. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.

Schon von Weitem macht das Gefährt aus Stroh an der Bundesstraße 4 auf sich aufmerksam. Am Mittwoch ging es für die Mitglieder des Heimat- und Traditionsvereins Obertopfstedt in die wirklich heiße Phase des Aufbaus, damit am Freitag, 11. August, pünktlich um 18 Uhr der Startschuss für das Heimat-, Ernte- und Dreschfest fallen kann. Die ersten Wohnwagen standen allerdings schon am vergangenen Sonntag.

Rechtzeitig Plätze sichern ist wohl auch angesagt, wenn in Obertopfstedt das besondere Heimatfest gefeiert wird. Erfahrungsgemäß zieht das Treiben auf dem Festplatz viele Besucher an. Die gute Mischung aus Tradition und Moderne, aus landwirtschaftlicher Geschichte und kulturellem Programm und das abgestimmte Angebot für Groß und Klein sind Erfolgsgaranten. So soll auch in diesem Jahr möglichst wieder der Geschmack der Besucher getroffen werden.

Das Heimat-, Ernte- und Dreschfest vom 11. bis 13. August in Obertopfstedt wird traditionell mittels Strohfiguren am Straßenrand beworben. Foto: Manuel Hesse / Heimat- und Traditionsverein Obertopfstedt

Gute Wetteraussichten beflügeln die Vorbereitungen

Allein schon die wunderschön geschmückten Häuser und Straßen sind bemerkenswert. „Die Leute hier im Ort ziehen gut mit und schmücken jedes Jahr“, freut sich der Vereinsvorsitzende Manuel Hesse. Im Vorfeld kümmern sich Vereinsmitglieder darum, dass genügend Strohgarben für die Deko und später auch für Schauvorführungen zur Verfügung stehen.

„Der Regen in den letzten Tagen hat uns beim Zeitplan für die Vorbereitungen ein bisschen zurückgeworfen, aber das holen wir jetzt wieder auf“, so Hesse. Die vorhergesagten trockenen Tage bis zum Fest sollten reichen, um wieder in den „grünen Bereich“ zu kommen. Am Mittwoch wurden Zelt und Toilettenwagen angeliefert, erste Bauzäune sollten aufgestellt werden. Auch die Hüpfburg und die Schießbude wurden bereits angeliefert.

Um alles bis zum Start des Festes bewältigen zu können, haben sich einige Mitglieder Urlaub genommen, andere seien Rentner und hätten Zeit. „Über das ganze Wochenende helfen dann fast alle unserer knapp einhundert Mitglieder mit“, ist der Vereinschef stolz.

Die 26. Auflage des Heimat-, Ernte- und Dreschfestes beginnt am Freitag, 11. August, um 18.30 Uhr mit dem Setzen des Festbaumes und anschließender Disco. Am Samstag heißt man ab 11 Uhr zur Zeltandacht und Blasmusik willkommen. Auch der Kindergarten hat sich mit einem kleinen Programm angekündigt. Wie gewohnt wird es über den Tag verteilt immer wieder mal Ernte- und Dreschvorführungen geben, bei denen die Besucher einen Einblick davon bekommen, wie mühsam die Ernte noch vor ein paar Jahrzehnten war. Eine Treckerparade, die Technik- und Traktorenschau sowie die Ausstellung alter Feuerwehren gehören ebenso dazu wie der Bauernmarkt und die Kinderunterhaltung. Ab 20 Uhr gibt es ein Abendprogramm mit Live-Musik und Tanz.

Am Sonntag geht es 9.30 Uhr mit Schaupflügen, Dreschen, Frühschoppen und Blasmusik weiter. Auch die Tschu-Tschu-Bahn und Helikopterflüge sind während des Festes im Angebot. „Wir sind froh, dass die Arbeiten an der Straße beim Sportplatz so gut vorangegangen sind und die besondere Bahn auch wieder fahren kann“, sagt der Vereinschef.