Im Kulturhaus in Hauteroda wurde zu einer Informationsveranstaltung zu den Themen „Agathe – älter werden in der Gemeinschaft“ und „Pflegestützpunkt des Kyffhäuserkreises“ eingeladen.

Großes Interesse am Thema Agathe in Hauteroda

Hauteroda. Zur Informationsveranstaltung kamen über 30 Interessierte ins Kulturhaus von Hauteroda.

Zu einer Infoveranstaltung hatten Verantwortliche des Agathe-Programmes und des Pflegestützpunktes im Kulturhaus Hauteroda eingeladen. Unter anderem ging es darum zu klären, was das Agathe-Programm ist und was ein Pflegestützpunkt leisten kann.

„Nach der Vorstellung unserer Projekte konnten viele Fragen und Anliegen besprochen werden. Die mehr als 30 Teilnehmer waren auch an weiteren Informationsveranstaltungen interessiert, zum Beispiel zum Thema Patientenverfügung und vorsorgende Vollmachten“, berichten Agathe-Beraterin Bianca Schröder und Antje Ziegelmann vom Jugend- und Sozialamt und Pflegestützpunkt in einem Schreiben an unsere Zeitung. Daran wolle man anknüpfen und danken für die Organisation.