Großes Podium in Sondershausen für die Bewerber um die Bebraer Teiche

Spontaner Beifall von vielen der mehr als 230 Zuhörer im Klubhaus Stocksen in Sondershausen stärkte den Lokalmatadoren bei der öffentlichen Präsentation der vier verbliebenen Bewerber um das Naturbad Bebraer Teiche am Donnerstagabend den Rücken. Dafür mussten sich die Sondershäuser Charlotte und Philipp Jahn sowie auch Mike Schielke kritischen Nachfragen aus dem Publikum zu ihren Konzepten stellen, die den nicht einheimischen Kontrahenten Peter Kerkhoven wie auch Berit Finke und Heiko Rudolf erspart blieben.

Über die Reihenfolge der Präsentationen ließ Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos, rechts), das Los entscheiden. Foto: Timo Götz

So weckten die Jahns mit ihrer emotionalen Vorstellung ihrer Idee von einem Ausflugsziel mit offen zugänglichem Badesee Bedenken über die Sicherheit von Kindern beim Baden an einem solchen Gewässer ohne Aufsicht. Regina Girschele von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes brachte sie zur Sprache. Charlotte Jahn, zweifache Mutter, verwies auf die Verantwortung und das innere Bedürfnis jeder Mutter, ihre Kinder immer im Auge zu behalten. Das funktioniere hundertfach in Deutschland an Badeseen schon lange.

Schielke sah sich mit der Frage von SPD-Landtagsabgeordneter Dorothea Marx konfrontiert, wie er die Eintrittspreise zum Freibad gestalten wolle um seine angekündigten Millioneninvestitionen zu decken. Der Badbesuch an den Bebraer Teichen werde nicht teurer als in anderen Freibädern Sondershausen. „Massentourismus wird es in dem Resort auch nicht geben“, trat er Bedenken im Publikum entgegen, sein Konzept gefährde Natur und Wasserqualität an den Teichen. Letztere sei vor allem vom Wetter abhängig, dass er nicht beeinflussen könne.

Die Nachfragen bestätigten Sondershausens Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) in der Entscheidung, die Bebraer Teich nicht einfach vom Stadtrat vergeben zu lassen, ohne die Sondershäuser zuvor dazu gehört zu haben. Rund 160 Interessierte hätten die Vorstellungen außerdem live im Internet verfolgt, wie er verkündet.

Nun soll es schnell einen Beschluss geben. Für den 15. Oktober ist eine Sondersitzung des Stadtrates zur Vergabe der Bebraer Teiche angesetzt.

Die Konzepte für das Naturbad Bebraer Teiche im Vergleich