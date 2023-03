Großfurra: Schwarznuss-Pflänzchen für Kyffhäuserwald

Großfurra. Schüler aus Leipzig graben Schwarznuss-Pflänzchen in Großfurra aus, um sie im Kyffhäuserwald am Rathsfeld neu zu setzen.

Mit Hohlspaten haben Schülerinnen und Schüler der Freien Waldorfschule aus Leipzig im alten Rittergut Großfurra kleine Schwarznuss-Pflanzen ausgegraben. Für zwei Wochen sind die Kinder im Jugendwaldheim Rathsfeld von Thüringenforst. Unter Anleitung von Betreuer Andreas Schmidt (rechts) gruben sie etwa vierzig Wildlinge aus, um ihnen einen neuen Platz auf dem Rathsfeld zu geben. Die Mutterschwarznuss auf dem Rittergut ist über 150 Jahre alt. Die Schwarznuss soll in Zukunft in der Kyffhäuserregion angepflanzt werden, da der Baum anpassungsfähig sei und man auf mehr biologische Vielfalt in den heimischen Wäldern hoffe. Die Schwarznuss ist ursprünglich in Nordamerika und Texas beheimatet, dient als Nutzholz. Ihre Früchte sind essbar.