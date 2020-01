Großprojekt soll gesamtes Stromnetz Nordthüringens sichern

Rund 10.200 Kilometer Stromkreislänge misst das Höchstspannungsnetz des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz – eine Strecke wie zwischen Berlin und Rio de Janeiro – und an den beiden Südharzer Abschnitten soll in den kommenden acht Jahren mächtig viel passieren. Das kündigte am Dienstag mit Dirk Manthey der Pressesprecher des Unternehmens an. Demnach steht dem Übertragungsnetz zwischen den Umspannwerken in Wolkramshausen – auch das wird erneuert – und Vieselbach bei Erfurt sowie dem im sachsen-anhaltinischen Lauchstädt ein Generationenwechsel ins Haus. Die bestehende 220-Kilovolt-Freileitung wird im Rahmen eines Ersatzneubaus durch eine leistungsfähige 380-kV-Freileitung ersetzt.

Garaus für letzte Hochspannungsleitung der DDR

Das Alter dafür haben sie: Während der Abschnitt Süd zwischen Wolkramshausen und Vieselbach als letzte noch in der DDR entstandene Hochspannungsleitung 1988 gebaut wurde, stammt der Abschnitt Nord nach Lauchstädt noch aus aus dem Jahr 1965.

Doch das Vorhaben hat freilich noch weitere Gründe: „Je höher die Spannung in den Leitungen ist, umso leichter ist das Übertragen von Strom über längere Distanzen“, vereinfacht Manthey den Hintergrund des Großprojekts, das mit ihrem Netzverknüpfungspunkt Wolkramshausen die Strominfrastruktur im gesamten Raum Nordthüringen bis ins Mansfelder Land absichern soll und die Region an das Höchstspannungsnetz anbindet. Die geplante Trasse leiste darüber hinaus mit ihrer gesteigerten Kapazität einen wichtigen Beitrag für die Energiewende, um regional erzeugten Windstrom ins Höchstspannungsnetz einzuspeisen und in Bedarfsregionen zu transportieren, nennt Manthey ein weiteres Argument für die aktuell mit einem Budget von rund 130 Millionen Euro veranschlagte Idee.

Langwierige Vorplanungen sind nötig

Der Bedarf für diese höhere Übertragungsleistung war schon 2015 im Bundesbedarfsplangesetz verankert worden. Seitdem laufen die Vorplanungen an. Und sie werden weiter andauern: So rechnet 50Hertz für den zuerst anvisierten südlichen Abschnitt erst im dritten Quartal 2024 mit einer Entscheidung im Planfeststellungsverfahren. Die zweite Trasse könnte ein dreiviertel Jahr später genehmigt werden. Dem würde sich eine dreijährige Bauzeit bis 2028 anschließen. „Das entspricht den Zielvorgaben des Bundeswirtschaftsministeriums und ist schon ambitioniert“, gibt Manthey Einblick in den komplexen Vorgang.

Dass 50Hertz trotz der langfristigen Planung schon jetzt an die Öffentlichkeit geht, geschehe vor allem aus Gründen der Transparenz: „Die frühe Öffentlichkeitsbeteiligung bietet allen Behörden und Anliegern die Möglichkeit, den Bestandskorridor mit uns zusammen zu überprüfen und mögliche Alternativen zu betrachten. Auf diese Weise können planungsrelevante Hinweise sehr früh in das formale Verfahren eingebracht werden“, sagt Manthey mit Verweis über potenziell konkurrierende Planungen wie Ortsumgehungen, etwaige Baugebiete oder auch die Sorgen von Naturschützern.

Im aktuellen Planungsschritt wird das Genehmigungsverfahren für die rund 65-Kilometer-Strecke von Wolkramshausen durch den Kyffhäuserkreis nach Vieselbach führt. Dazu suche 50Hertz in der Bundesfachplanung einen geeigneten Trassenkorridor von 1000 Metern Breite. Der Entwurf hierfür werde in einer sogenannten Antragskonferenz vorgestellt. Etwas später im Jahr soll das auch für die Strecke gen Lauchstädt geschehen, die der Netzbetreiber im besten Fall dicht an der Autobahn 38 entlang führen will, um wenig Naturraum zu schneiden.

Bündelung sei schließlich ein Gebot der Branche, sagt Manthey dazu. So prüft 50Hertz auch Möglichkeiten abseits der bereits bestehenden Trassen, die womöglich günstiger für die neuen Leitungen sind. Im Südharz, wo 50Hertz allein wegen der kurzen Strecke bis zur Kreisgrenze nur wenig Bedenken fürchtet, sei der Bestandskorridor wohl alternativlos. Im Kyffhäuserkreis aber sei statt des derzeitigen Verlaufs der 220-kV-Leitung über Ebeleben und Herbsleben nach Dachwig beispielsweise auch bei Wenigenehrich ein Abzweig gen Osten in Richtung Greußen und von dort zur Autobahn 71 möglich. Hier verlaufe bereits eine Trasse eines anderen Betreibers, zu der man parallel bauen könne.

Doch all das soll mit den Menschen vor Ort diskutiert werden. Auch Bürger haben die Möglichkeit ab der Vorstellung der Pläne und bis Juli 2021, wenn laut Plan die vollständigen Unterlagen eingereicht werden müssen, ihre Bedenken zu äußern. Dazu informiert 50Hertz vom 20. bis zum 25. Januar 2020 in den betroffenen Landkreisen auf sieben Infomärkten interessierte Bürger und bittet um Hinweise zu verschiedenen Planungsvarianten. Gefragt sind auch Kommunen, Land- und Forstwirtschaft. Bei der Grobplanung die, das Unternehmen bereits erstellt hat, seien bislang nur öffentlich zugängliche Daten berücksichtigt worden. Planen Gemeinden in den kommenden Jahren ihre Bebauungspläne für große Bauvorhaben zu ändern, könne das jetzt eingebracht werden.

Aber auch die Vorplanung von 50Hertz bei der Korridorsuche und mögliche Raumwiderstände, wie Schutzgebiete, Siedlungen, Windparkplanungen hat im Kyffhäuserkreis eine sogenannte Engstelle aufgezeichnet und zwar bei Schernberg. Solche Stellen würden nun näher untersucht, erläuterte Manthey. Bei Schernberg führe beispielsweise die Trasse an einer als Industriefläche vorbei. Ist die Entfernung geringer als 200 Meter spreche man von einer Engstelle. die aber gegebenenfalls mit Auflagen passierbar wäre. Aber das zeige dann die nähere Untersuchung.

Bei den geplanten öffentlichen Veranstaltungen baue das Unternehmen für jeweils drei Stunden verschiedene Infostände auf, die mit Experten zu den Themen Technik, Umwelt, Genehmigungsverfahren besetzt seien. „Alle Besucher können ihnen direkt ihre Fragen stellen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass niemand etwas verpasst. Die Interessierten müssen also nicht unbedingt direkt zum Starttermin anwesend sein. Wer nach Dienstschluss erst später zustößt, kann trotzdem alle gewünschten Informationen erhalten“, lädt Dirk Manthey ein.

Veranstaltungen von 50Herz:

Infomarkt am Mittwoch, 22. Januar, 15 bis 18 Uhr, in Herbsleben, Gemeindesaal im Rathaus,;

Infomarkt am Donnerstag, 23. Januar, 15 bis 18 Uhr, in Ebeleben im Hotel Thüringer Hof;

Infomarkt am Samstag, 25. Januar, 16 bis 19 Uhr, in Greußen in der Marktschänke Goldener Löwe, und von 10 bis 13 Uhr in Wolkramshausen, Alte Schäferei;

Informationen zum Vorhaben gibt es auch auf der Internetseite: www.50hertz.com/vorhaben44;

Kostenloses Bürgertelefon ist geschaltet wochentags zwischen 8 und 20 Uhr unter Telefon: 0800/58952472