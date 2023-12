Großvaters schönster Heiligabend

Kleinberndten Ende November im Jahr 1954. Ein lang ersehnter Enkelsohn wurde zur großen Freude der Großeltern endlich geboren. Eine Weihnachtsgeschichte aus Kleinberndten.

Ein Lichtpunkt im dunklen Dickicht des trüben Novemberwetters. Doch bald mischte sich ein Wermutstropfen in die Euphorie. Mutter und Kind waren wohlauf, jedoch dem nur mit acht Monaten geborenen Säugling fehlte es dringend an Muttermilch.

Im Kreiskrankenhaus war dieses für den zu früh geborenen Knaben lebenswichtige Elixier nicht vorhanden. Nach Beratungen mit Eltern und Ärzten war es für den Großvater Heinrich eine Selbstverständlichkeit, den Rucksack zu schnüren, die Taschen voll Ostmark zu stopfen und dem Enkelsohn „Alete-Kost fürs Kind“ aus einer Westberliner Apotheke zu besorgen.

Opa ist stolz: Endlich ein Junge in der Familie

Der bekannte Apotheker wurde angerufen und der Besuch angekündigt. Der Großvater, stolz auf seinen Enkel, da er selbst nur zwei Töchter hatte, stolz auf seine Position, zog seine handgenähten, echten österreichischen Bergsteigerschuhe mit messingglänzenden Haken an, die aus der vor 1945er Zeit seiner Poliertätigkeit aus der schönen Stadt Wien stammten, und wanderte aus dem Hainleitedorf in Richtung Bahnhof Wolkramshausen.

So ergab es sich auch am Tag vor Heiligabend. Nur außer Rucksack für die „Alete-Kost“ und Lodenmantel mit Biberkragen und dem grünlichen Velourshut war noch eine ansehnliche Aktentasche mit dickem Bauche hinzu gekommen. Der Großvater bot so einen recht possierlichen Anblick. In der Tasche, wohlverpackt in das Thüringer Volk, befanden sich fünf ganze Mandel-Eier. Sie sollten den Tisch zum Weihnachtsfest einer befreundeten Familie in Berlin-Charlottenburg bereichern.

Auf Bitten einer guten Nachbarin beförderte der Großvater die wohlverpackte Fracht.

Reise in den westlichen Teil Berlins ist mit Risiko behaftet

Nun war ja so eine Fahrt aus der Provinz nach der Hauptstadt Berlin nicht ganz ohne Komplikationen. Und wenn es noch in den westlichen Teil der Stadt gehen sollte, nahmen sie zu. Etliche unangenehme Kontrollen waren zu überstehen, unangenehme Fragen der Beamten zu beantworten. Bisher war immer alles problemlos verlaufen, außer Fragen, wozu man die Kost benötige und für wen sie sei.

Einmal hatten die Beamten auf der Heimfahrt die Pakete aufgerissen und das Milchpulver auf einer Zeitung ausgebreitet, um dem etwaigen Waffenschmuggel des westlichen Klassenfeindes vorzubeugen.

Doch an diesem hektischen Tag vor Heiligabend, der schon früh den dunklen Mächten geweiht, nebelgedämpften Lichtkegeln längs des Berliner Bahnsteigs ausgesetzt, Menschengewühl, bepackt mit Koffern und Paketen, Weihnachtsbäumen und Schlitten einhergehend übersät, traf den Großvater die strenge Hand des Gesetzes.

Die Kontrollbeamten betraten das Abteil. Alle Fahrgäste hielten sofort den Atem an, alle Konversation, die sehr lebhaft gewesen war, verstummmte. Jeder betete im Geheimen, dass dieser Kelch an ihm vorüber gehen möge.

„Was befindet sich in der Tasche?“ Auf diese Frage gewappnet, gestand der Großvater dem Kontrollbeamten lässig: „Dies ist mein Proviant, für die Feiertage, die ich bei einem Verwandten gedenke zu verbringen.“ Mit Blick auf den unter dem Lodenmantel hängenden Rucksack, der unsanft beiseite geschoben wurde, jedoch der Leere gähnte, sagte, der mit glänzenden Uniformknöpfen besetzte Mensch verächtlichen Tones: „Bitte öffnen Sie die Tasche.“

Der eigentlich angstlose Großvater bekommt doch ein mulmiges Gefühl

Der Großvater, der als 18-Jähriger schon im Ersten Weltkrieg seine Haut in den Ardennen zu Markte getragen hatte, war eigentlich nicht ängstlich. Doch beim ersten Sprung des Taschenschlosses, welches im trüben Licht der Abteilfunzel doch glänzte, hatte er auf einmal eine Vision, die ihm eine Gefängniszelle signalisierte.

„Auspacken, schnell, schnell!“ Und nun begann umständlich, wie es einem Großvater seines Jahrgangs 1899 zukam, die Prozedur des Auspackens der dicken Aktentasche mit fünf Mandel-Eiern auf dem Boden des Abteils.

Im Mienenspiel der anderen Fahrgäste konnte ein leichtes Lächeln nicht unterdrückt werden, doch ein Blick des Beamten in die Runde genügte, um allen den Ernst der Lage bewusst zu machen. Und jeder gedachte der Dinge, die in den Koffern und Kartons schlummerten, um auf diesem Wege von Ost nach West zu gelangen, ohne im Regal des Zollbeamten zu landen.

Da waren schwarze runde Schlotfegerkugeln, die sich später als Thüringer Buntwürste entpuppten, neben frisch geräuchertem Stöpel und Schlackwurst verpackt sowie bratfertige fettgefreckte Gänseleiber ruhten neben ihren Stallnachbarn, den Puten, denen die Hälse in den Bauch gesteckt waren.

Für all die Leckerbissen der dörflichen Produktion, die den Westen Berlins erreichen sollten und auch erreichten, wurden all jene Dinge zurückgebracht, die im heimatlichen Bereich des Sozialismus absolut nicht zu bekommen waren. Oder auch eben unerschwinglich waren. Ein Solinger Fleischermesser, ein Wasserhahn, ein Perlonmantel, Strumpfhosen, Angorawolle, eine Kurbelwelle und eben Kindernahrung, diese Dinge wechselten den Besitzer.

Nun eine kurze Frage des Beamten: „Wo wollen Sie mit den vielen Eiern hin?“ Großvater blieb bei seinem Eigenbedarf. „Einpacken, aber schnell. Und mitkommen!“, so der starke Dialog des starken Mannes.

Bei jedem Ei, welches der Großvater wieder einpacken musste, kreisten seine Gedanken um Bratkartoffeln mit Rührei und der Duft der Tannennadeln stieg ihm in die Nase von neben ihm stehenden verpackten Baum, der morgen irgendein Zimmer schmücken sollte.

Raus aus dem Zug über den nebligwallenden Bahnsteig, der beamtete Mann neben ihm, mitleidigen Blicken der Menschen ausgesetzt, so ging er seinem Weihnachtsschicksal entgegen.

Die Befragung findet in einem trüben Zimmer statt

In einem trüben Zimmer angekommen, wurde er von zwei neuen Staatsdienern weiter befragt. Immer nach dem Ziel der Fracht. Jedoch der Großvater Heinrich konnte sich nicht entschließen, die Wahrheit zu sagen, und blieb beim Eigenbedarf.

Nachem alles protokolliert war, wurde ihm nahegelegt, sich auf das Eierziel zu besinnen, dann könnte er seinen Weg fortsetzen, natürlich ohne die Eier. Mit leerer Tasche, da die Eier schon konfisziert waren, und noch leerem Rucksack, sperrt man ihn in eine eigens für solche Fälle vorgesehene Zelle ein. Seine Taschenuhr zeigte ihm 22 Uhr an.

Eigentlich wollte er schon längst zu dieser Zeit seinen Rucksack voll „Alete-Kost“ gefüllt haben, die Eier bei Albin sicher in der Speisekammer wissen und in Richtung Nordhausen seinen Zug besteigen. Stattdessen stieg er nun auf die harte Pritsche, jedoch nicht ohne die handgenähten Bergsteigerschuhe und den warmen Schal, den Muttchen ihm umgelegt hatte. Er dachte noch an den morgigen Heiligabend, an sein Enkelkind und da er seit 4 Uhr auf den Beinen war und er sein geliebtes Mittagsschläfchen eingebüßt hatte, nickt er dem Schlafe tief zu.

Etwas unsanft wurde er am Heiligabend geweckt. Bestimmt weil der Platz gebraucht wurde. Die große runde Uhr im Zimmer des Beamten zeigte 6 Uhr an. Verschlafen und mürrisch kam die Frage über den Schreibtisch: „Na haben Sie es sich überlegt, sagen Sie jetzt die Wahrheit, wohin Sie mit den Eiern wollten?“ Nun hatte der Großvater ausgekämpft, mit sich selbst, und er gab die Adresse von Albin in Charlottenburg an und auch die der Spenderin. Nachdem er das Protokoll unterschrieben hatte, lautete nach einer mündlichen Extraverwarnung das Urteil „Sie können geh‘n.“

Diese Worte läuteten die Weihnachtsglocken im Ohr des Großvaters und himmlische Heerscharen stimmten mit süßen Tönen ein. Und als er am Abend des heiligen Tages im leichten Schneegeriesel über den Hainröder Hainleitepass dem Dörfchen Kleinberndten entgegen ging, tiefe Christfreude im Herzen, den Rucksack voll Kindernahrung für den Enkel, fielen ihm alle seine besonderen Heiligabende ein. So spielte auch das Hochrad und das Robinsongeschichtenbuch eine große Rolle.

Und als ihn am Wege die dunklen Tannenzweige streichelten, wusste er, dass er das schönste Christfest erleben durfte.