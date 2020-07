Solche Blühstreifen wie an einem Feld bei Ebeleben soll es künftig häufiger geben.

Kyffhäuserkreis. Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt will Thüringer Schutzgebiete wie Possen und Hohe Schrecke besser vernetzen. 4,7 Millionen Euro Förderung.

Grüne Brücken zwischen Natura-2000-Gebieten

Von einem neuen Naturschutzprojekt in Thüringen sollen auch die Natura-2000-Gebiete profitieren. Im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt sollen die Gebiete in den Bereichen Osterland, Gotha/Ilm-Kreis, Südharz/Kyffhäuser, Unstrut-Hainich/Eichsfeld und Mittelthüringen/Hohe Schrecke stärker miteinander vernetzt werden, teilte das Bundesamt für Naturschutz mit.

Artenreiche Saumstrukturen sollen für eine größere Insektenvielfalt in der Agrarlandschaft neu angelegt oder ökologisch aufgewertet werden. Das Projekt „VIA Natura 2000 ‒ Vernetzung für Insekten in der Agrarlandschaft zwischen Natura 2000-Gebieten in Thüringen“ werde mit rund 4,78 Millionen Euro durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit finanziert.

Wichtige Lebensräume für Insekten

„Blütenreiche Randstrukturen an Feldern und Wegen sind in vielen Regionen selten geworden“, sagt Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz Diese vermeintlich kleinen Flächen wie Feldraine, Wegränder, Uferrandstreifen, Gräben und Hecken seien für Insekten und viele weitere Tierarten aber wichtige Lebens- und Rückzugsräume.

Die Stiftung Naturschutz Thüringen werde sich gemeinsam mit den Trägern der Natura-2000-Stationen sowie der Umwelt- und Agrarstudien GmbH dafür einsetzen, die vorhandenen Saumbiotope ökologisch zu optimieren und vor Ort neue Flächen dauerhaft anzulegen. In den nächsten sechs Jahren seien zahlreiche Maßnahmen geplant. Für umfangreiche Zustandsanalysen werden Luftbilder, Kartenmaterial, Liegenschaftsinformationen und Vor-Ort-Begehungen ausgewertet. Sie bilden die Grundlage für das Planungskonzept in jeder der fünf Regionen.

Bevölkerung ist zur Mitarbeit eingeladen

Die Projektbeteiligten würden mit Gemeinden, Landwirtschaftsbetrieben und Eigentümern eng zusammenarbeiten, heißt es. Über die Entwicklung der Saumbiotope und ihre Vernetzung sollen auf ausgewählten Projektflächen Erhebungen zu Pflanzen-, Wildbienen- und Schwebfliegengemeinschaften sowie Luftaufnahmen und Analysen im gesamten Projektgebiet Aufschluss geben. Zusätzlich sollen eigentums- und nutzungsrechtliche, förderspezifische sowie ökonomische Fragen analysiert werden, um die Flächen dauerhaft zu erhalten und zu pflegen.

Das Projekt wolle auch die Bevölkerung mit einbeziehen, heißt es in der Ankündigung. Beispielsweise sollen Feldrain-Patenschaften von Verbänden, Vereinen, Schulen und Kindergärten übernommen werden. Interessierte können sich zudem ehrenamtlich an einem Tagfaltermonitoring beteiligen.