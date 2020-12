Grünen Damen können Bad Frankenhäuser Manniske-Patienten keine Weihnachtsfreude schenken

Als Grüne Damen kümmern sich Regina Grafe, Renate Rieger, Cornelia Fahrig, Ingrid Schäfer, Adelheid Güra (von links) in den Krankenhäusern in Sondershausen und Bad Frankenhausen um Patienten, die kaum oder gar keinen Besuch bekommen. In der Gruppe ist außerdem noch Gabriele Thiele aktiv, die beim Fototermin verhindert war.

Bad Frankenhausen. Ganz ohne die Vorfreude genossen zu haben, die von den Grünen Damen seit sieben Jahren regelmäßig vor dem Fest verbreitet wurde, verbringen Langzeitpatienten jetzt die Weihnachtsfeiertage im Manniske-Krankenhaus in Bad Frankenhausen. Wegen der Corona-Gefahr für die Kranken mussten die Frauen aus Sondershausen und der Region, die sich ehrenamtlich dafür engagieren, Personal und Patienten in den Kliniken der Region den Alltag zu erleichtern, in diesem Jahr auf ihren Besuch in der Adventszeit verzichten.

„Es war immer eine schöne Überraschung für die Menschen in den Krankenhäusern, wenn wir dort mit kleinen Gaben auftauchten und jedem dort dazu ein Lächeln schenkten“, bedauert Renate Rieger von den Grünen Damen, dass die Weihnachtsaktion ausfallen musste. Gerade im Manniske-Krankenhaus sei es immer wieder gelungen, den Patienten vorweihnachtlich festliche Stimmung zu vermitteln. „Das war für die Menschen sehr wichtig, die dort teilweise wegen schwerer Krebserkrankungen mit der Gewissheit lagen, Weihnachten nicht im Kreis der Familie verbringen zu können“, so Renate Rieger. „Es hat mich unheimlich tief berührt, zu sehen, wie gestandene Männer weinten, weil wir ihnen in ihrer schwierigen Situation einen Lichtblick und etwa Zuwendung geschenkt hatten.“

Viel Fröhlichkeit hätten sie und ihre Mitstreiterinnen immer wieder in den Gängen und Zimmern des Krankenhauses verbreitet, wie sie an den Reaktionen der Besuchten zu erkennen gewesen sei, blickt Renate Rieger zurück. „Dabei half uns auch der leitende Chefarzt Dr. Claus-Peter Schneider immer sehr, wenn er gemeinsam mit uns durch die Abteilungen zog und uns auf der Gitarre begleitete, wenn wir Weihnachtslieder sangen“, erzählt sie. Die Grünen Damen hoffen, im kommenden Jahr nicht erst zu Weihnachten wieder Zuversicht unter den Patienten in den KMG-Kliniken Bad Frankenhausen und Sondershausen verbreiten zu können.