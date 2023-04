Grüner Markt am Gründonnerstag in Sondershausen

Sondershausen. Besucher erwartet ein breites Angebot an Obst, Gemüse, Blumen, Pflanzen und Stauden.

Zu einem „Grünen Markt“ wird am Donnerstag, dem 6. April, in der Zeit von 8 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz in Sondershausen eingeladen. Angeboten werden sollen unter anderem frische Eier zum Osterfest, frisches Obst und Gemüse, sowie Fisch-, Wurst- und Fleischwaren. Passend zur Jahreszeit gebe es zudem eine breite Palette an Schnitt- und Topfblumen, Beet- und Balkonpflanzen, Stauden, Gemüsepflanzen bis hin zur Friedhofsbepflanzung.

Am Dienstag nach Ostern, dem 11. April, findet kein Wochenmarkt statt, informierte die Stadtverwaltung weiter. Ab Freitag, dem 14. April, habe der dann wieder wie gewohnt von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Infos zum Marktgeschehen unter Telefon: 0151 / 11 72 33 26