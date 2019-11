Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Grüningens Kirche wird sturmsicher eingedeckt

Das Äußere der evangelischen St.-Petri-Kirche im kleinen Greußener Ortsteil Grüningen zeigt sich seit Kurzem wieder makellos – das Dach des Kirchenschiffes wurde neu eingedeckt.

Das Dach bereitete der Kirchgemeinde seit Jahren große Sorgen, immer wieder entstanden neue Schäden und es wurde undicht. „Wir konnten das Dach aber immer wieder reparieren, es drang nie Wasser bis in die Kirche durch“, erklärt Armin Ziegeldecker. Der Landwirt gehört gemeinsam mit Ida-Brigitte Jakobshagen und Heidrun Güntherodt den Kirchenältestenrat der Regionalgemeinde Straußfurt an. Als problematisch stellte sich der Zustand der hölzernen Dachkonstruktion dar. „Erst beim Abdecken der alten Ziegel wurden die großen Wasserschäden am Dachstuhl auf der Südseite des Kirchenschiffes sichtbar“, sagt Ziegeldecker. Zimmerleute des Berlstedter Bauunternehmens Pfeiffer mussten zahlreiche vermoderte Balken austauschen. „Wäre auch die Nordseite befallen gewesen, so hätte das wahrscheinlich den Kostenrahmen endgültig gesprengt“, schätzt Ida-Brigitte Jakobshagen ein. Die Eindeck-, Spengler- und Blitzarbeiten sowie die Installation der Blitzableiter übernahm die Zimmerei Kantemir aus Nägelstedt, das Gerüst stellte der Gerüstbau Schneider aus Gotha.

Die Gesamtkosten für die Sanierungsarbeiten belaufen sich auf 153.950 Euro, rechnet Iris Schubert vom Büro des Regionalkirchenkreises Straußfurt vor. Gefördert wurden die Arbeiten vom Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie, der Vereinigten Kirchen- und Klosterkammer und der Stiftung Kiba. Dazu kamen Mittel aus dem Baulastfond des Kirchenkreises Eisleben-Sömmerda.

Das neue Dach ist übrigens ziemlich sturmsicher gedeckt, jede Ziegel sei mit einer Metallklemme gesichert, beobachtete Armin Ziegeldecker. Sorgen bereitet der Kirchgemeinde jetzt nur noch der schiefergedeckte Turm. Ziegeldecker schätzt auch dessen Unterbau als sehr marode ein. An eine Sanierung sei aber vorerst nicht zu denken.

Auch das Innere der Kirche könnte mal wieder einen Farbanstrich vertragen. Die letzte Renovierung liege mindestens vierzig Jahre zurück, schätzt Jakobshagen ein. Bekannt ist die Dorfkirche St. Petri durch ihre Lage am Novalisweg, der von Bad Tennstedt kommend, im Ort endet. Der deutsche Schriftsteller der Frühromantik Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg (1772 bis 1801), er schrieb unter dem Pseudonym Novalis, ist im Jahre 1795 mehrfach zu seiner erst 13-jährigen Geliebten Sophie von Kühn (1782 bis 1797) auf das Schloss nach Grüningen geritten. Sophie verstarb mit nur 15 Jahren und wurde auf dem Friedhof an der Kirche begraben. Ein Gedenkstein und ein Medaillon mit kleinem Bildnis erinnern an Sophie von Kühn. Auch die letzten Besitzer von Schloss und Rittergut Grüningen, das Ehepaar Nette, ruht auf dem Gottesacker. Es war 1945 enteignet und vertrieben worden.

Jakobshagen und Ziegeldecker wünschen sich für die Zukunft eine bessere Nutzung ihrer kleinen Kirche. So kommen zu den zwei Gottesdiensten im Monat keine zehn Gläubige mehr. Gern erinnert sich Ziegeldecker an ein Konzert der Sondershäuser „Drum and Pipes“ in der Kirche. Damals waren auch die zwei Emporen besetzt. Als die kürzlich die Kirmes im Ort eröffnet wurde, kamen auch rund 50 Gäste. Doch der Auftakt wurde in der Pfarre gefeiert.