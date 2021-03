Osterfeuer, wie hier 2019 in Stockhausen, wird es auch in diesem Jahr nicht geben.

Grünschnitt in Sondershausen nicht an Osterfeuerplätzen ablagern

Baum- und Strauchschnitt soll in diesem Jahr nicht an an den bekannten Osterfeuerplätzen in Sondershausen und den Ortsteilen abgelagert werden. Darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. Es sei davon auszugehen, dass die Osterfeuer auch in diesem Jahr nicht stattfinden werden.

Andere Freizeitveranstaltungen seien frühestens nach Ostern erlaubt, heißt es. Sollte widerrechtlich Strauchschnitt an den Osterfeuerplätzen abgelegt werden, drohe ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.