Grundschule Artern feiert ein großes Weihnachtsfest mit buntem Programm

Die Grundschule Artern lud zum Weihnachtsmarkt in die Kyffhäuser-Arena ein. Gezeigt wurde unter anderem ein Weihnachtsmusical.

Artern Weihnachtliche Stimmung verbreiten Grundschüler, Lehrer, Erzieher und Fördervereinsmitglieder zwischen Weihnachtsmarktständen und mit einer Musicalaufführung.

„Advent, Advent, ein Lichtlein brennt, erst 1, dann 2, dann 3, dann 4, dann steht Weihnachten vor der Tür.“ Am Freitag vor dem ersten Advent hatten Schüler, Pädagogen und Förderverein der GS „Am Königstuhl“ Artern alle Eltern, Großeltern und Freunde der Schule in die Kyffhäuser-Arena eingeladen, um alle ein wenig auf die Weihnachtszeit einzustimmen.

Durch viele fleißige Helfer hatte sich die neue Turnhalle in einen wunderschönen Weihnachtsmarkt verwandelt. Der Weihnachtsbaum war liebevoll geschmückt, die Geschenke waren verpackt, die Weihnachtsmannstube war aufgebaut. Es duftete dank des Fördervereins und Hortes nach Glühwein, Punsch, nach Würstchen und Waffeln. Die Horterzieher hatten einen großen Verkaufsstand mit kreativen Basteleien vorbereitet. Es war ein Fernseher aufgestellt, auf dem man Bilder und Videos der letzten Schuljahre sehen konnte. Die Lehrer hatten eine Mal-, Bastel- und Bewegungsstraße aufgebaut. Es gab zahlreiche Fotoecken.

Die Erstklässler traten als Weihnachtsmänner - und frauen auf. Foto: Katrin Heckert

Mehr als 600 Gäste konnten durch die Schulleiterin zu diesem vorweihnachtlichen Event begrüßt werden. „Unsere Kinder lieben Heimlichkeiten und Überraschungen. Und sie lieben es auch, anderen eine Freude zu bereiten.“ Und so konnten sich alle Gäste auf ein buntes Programm freuen.

Karlo Heckl und Pauline Reising hatten mit Unterstützung der Musikschule zwei Flötenstücke vorbereitet. Die Schüler der Klasse 1 verwandelten sich in kleine Weihnachtsmänner und sangen „Der Weihnachtsmann tanzt so“. Die Tanzgruppe zeigte eine stimmungsvolle Weihnachtspolka.

Für die Rolle des Ersatz-Weihnachtsmannes wurde ein Casting anberaumt. Foto: Katrin Heckert

Spannend wurde es dann beim Weihnachtsmusical „Artern sucht den Weihnachtsmann“, wo alle Theater- und Chorkinder ihr Bestes gaben.

Als Rumpelstilzchen und die Hexe einmal Weihnachtsmann spielen wollten

Wieder war ein Malheur passiert. Der Weihnachtsmann hatte zu viele Kekse gegessen, der Schlitten konnte ihn nicht mehr tragen und krachte zusammen, Weihnachten war in Gefahr. Die rettende Idee „Wir machen ein Casting“. Und so bewarben sich die Hexe von Hänsel und Gretel, Schneewittchen und die Zwerge, Rumpelstilzchen und die Königin um den Job als Weihnachtsmann. Doch die Wichtel in der Jury hielten sie alle für ungeeignet. Als sich dann herausstellte, dass Rumpelstilzchen den Schlitten reparieren kann und der Weihnachtsmann dadurch doch noch den Weg zu den Kindern findet, war Weihnachten gerettet.

Mit einem gemeinsamen Lied aller Schüler und Gäste „Lasst uns froh und munter sein“ wurde der Weihnachtsmarkt eröffnet. Alle sind sich einig, das war eine gelungene Veranstaltung.

Kinder, Pädagogen und Förderverein bedanken sich ganz herzlich bei allen Gästen für die großzügigen Spenden, die allen Kindern zugutekommen werden und die Durchführung vieler Projekte ermöglichen. Wir wünschen „Fröhliche Weihnachten“.

Katrin Heckert, Grundschule Artern