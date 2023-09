Grundschule Keula öffnet Türen

Zum Schulfest in Keula sind alle Kinder mit ihren Familien herzlich willkommen.

Keula. Am 16. September präsentiert sich die Einrichtung bei einem Fest.

Ein großes Schulfest will die Grundschule Keula am Samstag, 16. September, mit einem Tag der offenen Tür feiern. Von 11 bis 17 Uhr wird ein vielfältiges Programm geboten, das aktuellen und künftigen Schülern jede Menge Spaß bereiten soll. Nach einer Eröffnung um 11.30 Uhr geht es auch schon mit Vorführungen der Faschingskinder aus Großbrüchter los. Ab 12 Uhr stellt sich die Musikschule vor, auch die Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten „Tausendfüßler“ in Holzthaleben wollen etwas zum Programm beitragen.

Die Klasse 4 hat einen Sketch vorbereitet, den sie zum Schulfest zum Besten geben will und auch einen Tanz haben alle Grundschüler einstudiert. Mit ihren Tänzen sind auch die „Helbespätzchen“ vom Karnevalsverein aus Holzthaleben vertreten. Der Höhepunkt wird wohl die Modenschau sein, die das Team vom Hort mit den Jungen und Mädchen vorbereitet hat.

Auf dem Schulgelände präsentieren sich derweil Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz und Polizei. Auch Kinderschminken wird angeboten, ebenso Hüpfburg, Geschicklichkeitsspiel, Fußballdart und vieles mehr.

Wer möchte, kann an einer Schulführung teilnehmen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.