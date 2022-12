Grundschulkinder begeistern auf Theaterbühne in Ebeleben

Ebeleben. Trotz vieler krankheitsbedingter Ausfälle meisterten die Jungen und Mädchen ihre Auftritte mit Bravour.

Die Organisatoren der diesjährigen Weihnachtsaufführung der Grundschule Ebeleben standen vor einer großen Herausforderung: Die Krankheitswelle hatte enorme Lücken in die Reihen der Darsteller und Musiker des Orchesters gerissen. Zum Glück waren die meisten Rollen für das Theaterstück doppelt besetzt worden und der Lernfleiß bei den Jungen und Mädchen war so groß, dass am Mittwoch keiner der Gäste in der Schulaula etwas von den personellen Ausfällen merkte. Wie bei den Profis hieß es auch hier: „The Show must go on“ – die Show muss weitergehen.

Seit Oktober probten die Schüler der Theater-Arbeitsgruppe ein Mal in der Woche nach Unterrichtsschluss für die herzerwärmende Weihnachtsaufführung, die aufgrund der großen Resonanz zwei Mal gezeigt wurde, während auf dem Schulhof ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Holzbuden, offenem Feuer, Glühwein, Kinderpunsch und Gegrilltem zum Verweilen einlud.

Spannung und Lampenfieber hinter der Bühne

Derweil konnte man die Spannung hinter der Bühne mit den Händen greifen. Und dort herrschte nicht nur das sprichwörtliche Lampenfieber. Bei einigen, die sich trotz Krankheit ihren Auftritt nicht nehmen lassen wollten, hätte man bestimmt auch ein klein wenig das „Krankenfieber“ messen können. Alle Beteiligten waren aber so voller Vorfreude, dass sich keiner der halbwegs Gesunden von seinem Auftritt abhalten ließ.

Die ganz kurzfristig eingesprungene Henriette Strauß hatte sogar nur zwei Tage Zeit, den seitenlangen Text des „Hoppels“ zu verinnerlichen. Und das mit Bravour! Ebenso wie die anderen kleinen Schauspieler, die ihre Texte frei und ausdrucksstark darbrachten, mit Mimik und Gestik die Lacher des Publikums schnell auf ihrer Seite hatten. Dank moderner Technik, die der Schulförderverein einst anschaffte, verstanden auch die Gäste in der letzten Reihe jedes Wort der 45-minütigen Vorstellung.

Beim Bühnenbild und den Kostümen hatten die Verantwortlichen um die AG-Leiterin und Lehrerin Mandy Göpel wieder viel Mühe und Zeit investiert. Selbst mehrere Tänze wurde choreographiert und in das Theaterstück eingebaut, das vom Weihnachtsmann und seinen Helfern aus dem Märchenwald erzählte. Mit viel Applaus bedachten die Gäste auch die Musiker des kleinen Orchesters von Musikschullehrerin Astrid Schreiber, die sich aufgrund der vielen Krankheitsfälle Unterstützung aus einer anderen Schule dazu holen musste.

Zur Belohnung für alle Beteiligten geht es nach den Ferien ins Hallenbad.