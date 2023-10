Gruselstimmung in und an der Barbarossahöhle

Rottleben. Zum Abschluss der Lichterwelten wird zur Halloweenparty in Rotbarts Reich eingeladen. „Klingendes Weltall“ am 4. November.

Zum Abschluss der Mystischen Lichterwelten in der Barbarossahöhle am Dienstag, dem 31. Oktober, steht in und an Rotbarts Reich alles im Zeichen des Halloweentages. In der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr – bei großem Andrang auch länger – könne die illuminierte Höhle nochmals besichtigt werden, informierte Werkleiterin Anke Schreyer. Eine Besonderheit an diesem Tag sei, dass unter dem Motto „Aus der verrückten Welt von Alice“ den Besuchern die Herzkönigin, der Hutmacher oder die Grinsekatze über den Weg laufen könnten. Die skurrilen Personen werden von Mitgliedern des Höhlentheaters dargestellt.

Im Außenbereich solle es gegen 15 Uhr, wenn die ersten Besucher wieder aus der Höhle kommen, zudem ein Programm mit dem Alleinunterhalter „Cello“, Roland Sölle aus Bad Frankenhausen, geben.

Zudem verweist Anke Schreyer auf eine weitere Veranstaltung, am Samstag, dem 4. November, um 18 Uhr im Tanzsaal der Höhle. Unter dem Titel „Klingendes Weltall“ sei zunächst ein Vortrag von Dr. Andreas Segerer von der Sternwarte Regensburg über die Entstehung des Universums geplant. Im Anschluss würden Bilder, aufgenommen vom Hubble-Teleskop, auf einer Leinwand zu sehen sein – untermalt mit passender Musik des Duos „Canto di Cosmo“. Tief im Berg in die Unendlichkeit des Universums einzutauchen scheint sehr gegensätzlich, ist aber bestimmt sehr interessant, so Anke Schreyer über das optisch-musikalische Kunstwerk mit wissenschaftlichem Rahmen.

Karten für beide Veranstaltungen könnten im Internet unter www.hoehle.de, unter Telefon: 034671/5450 oder per Mail an service@hoehle.de reserviert werden