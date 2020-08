Guckloch aus Beton zeigt sonst versteckte Bebra

Auf ein paar Metern fließt das Flüsschen Bebra jetzt auch an der Erfurter Straße in Luft und Sonnenschein bevor es wieder in unterirdischen Kanälen verschwindet., Das Guckloch aus Beton haben Uwe Löffelholz und seine Kollegen von der Firma HTB aus Küllstedt dem Fluss in Sondershausen gebaut. Dafür verlegten sie dessen Lauf ein paar Meter weit.