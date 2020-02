Gundersleben bekommt Fußgängerampel

Eine Fußgängerampel soll es den Gunderslebenern bald erleichtern, die Bundesstraße 249, die durch den Ortsteil der Stadt Ebeleben verläuft, zu überqueren. In der ersten Märzwoche solle mit dem Bau der Lichtsignalanlage auf Höhe der Bushaltestelle im Dorf begonnen werden, gibt Ebelebens Bürgermeister Steffen Gröbel Informationen vom Landesamt für Bau und Verkehr Nordthüringen an die Stadtverwaltung wieder.

Demnach soll die Ampel auch schon Ende März in Betrieb gehen. Als Termin hat die Behörde den Zeitraum 2. bis 27. März genannt, hieß es in der jüngsten Stadtratssitzung. Allerdings, so fügt Gröbel hinzu, sei die jetzt vorliegende Mitteilung nicht die erste Ankündigung aus der Landesbehörde, in Gundersleben eine Fußgängerampel aufzubauen.

Seit 2015 habe es mindestens vier derartige Vorab-Informationen gegeben, erläuterte Steffen Gröbel. Einige davon ebenfalls schon mit konkreten Terminen für den Baubeginn. „Diesmal scheint es wirklich wahr zu werden. Allerdings bin ich erst sicher, wenn tatsächlich gebaut wird“, sagte der Bürgermeister am Mittwoch auf Nachfrage. Die Stadträte hatten bereits über ein Ampelfest für Gundersleben gescherzt. So lange warte man bereits auf die Lichtanlage und die zahlreichen Terminankündigungen würden den Glauben an die Umsetzung auch nicht mehr bestärken.