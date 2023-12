Gute Nachrichten im Kyffhäuserkreis: Kostenfreies Eislaufen für Kinder und ein Benefizkonzert

Kyffhäuserkreis In den kommenden Tagen gibt es wieder schöne Veranstaltungen im Landkreis zu erleben.

Kostenfrei Schlittschuhlaufen in Sondershausen

Die Nikolausüberraschung, die die Stadtverwaltung Sondershausen Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren mit dem kostenfreien Eislaufen auf der Kunsteisbahn im Schlosshof machen wollte, wird wie angekündigt am Dienstag, 12. Dezember, nachgeholt. Wegen der Sperrung der Bahn in der vergangenen Woche war das Angebot abgesagt worden. Der Eintritt und das Ausleihen der Schlittschuhe ist frei, nur die Kaution für die Schlittschuhe muss hinterlegt werden.

Benefizkonzert der Bundeswehr in Bad Frankenhausen

Das Luftwaffenmusikkorps der Bundeswehr gibt am Donnerstag, 14. Dezember, ein Benefiz-Weihnachtskonzert in der Unterkirche von Bad Frankenhausen. Einlass ist ab 18 Uhr. Die Veranstaltung beginnt 19 Uhr. Tickets gibt es in der Tourist-Information und an der Abendkasse für 10 beziehungsweise 12 Euro. Die Einnahmen kommen einem guten Zweck zugute.

Lebendiger Adventskalender öffnet sich zum Adventskaffee in Oldisleben

Zum Adventskaffee wird am kommenden Samstag, 16. Dezember, ab 14 Uhr in das ehemalige Gasthaus „Zur Tanne“, Karl-Marx-Straße 1, eingeladen. Es soll ein gemütlicher Nachmittag bei Kaffee und Kuchen und weihnachtlicher Musik werden. Um 18.30 Uhr wird zudem das Türchen des lebendigen Adventskalenders geöffnet.