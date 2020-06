Andrea Hellmann ärgert sich auch über die Festspiele vorm falschen Schloss, will ihnen aber auch eine Chance geben.

Guten Morgen im Kyffhäuserkreis: Ein tragischer (Musik-)Sommer

Sondershäuser Musikfreunde wird auch der Sommer nicht trösten können. Seit Monaten finden keine Konzerte statt. Freiluftaufführungen wie die Schlossfestspiele hätten eine Lösung versprochen. Kleiner und anders als üblich. Kein Plaudern mit Bekannten. Keine Häppchen in der Pause. Aber immerhin Musik könnte nach den letzten Lockerungen der Landesregierung wieder zu hören sein. Nun wird es zwar Musik geben. Aber nicht im Sondershäuser Schlosshof, sondern im Heringer.

In der Musikstadt stößt das auf wenig Gegenliebe. Naserümpfen ist noch das Geringste. Stattdessen wird bereits gerechnet, wie oft das Loh-Orchester eigentlich noch in seiner Heimat spielt oder geschielt, ob es nicht schon auf gepackten Koffern sitzt. Alte Ressentiments, die zuletzt in der Debatte um die Kreisstadtfrage zur Gebietsreform bemüht worden waren, kommen wieder hoch.

Es ist tragisch. Es ist ärgerlich, keine Frage. Angesichts der Alternativen: Schlamm unter den Füßen, Blick aufs Parkhaus oder zu Hause zu bleiben, könnte man sich vielleicht doch auf den Weg machen, um mal wieder dem Loh-Orchester zu lauschen. Es sind nur 21 Minuten bis Heringen. Wer es nicht aushält. Musik lässt sich auch mit geschlossenen Augen genießen. Allerdings nicht ohne Musiker. Auch die brauchen Unterstützung, also Gäste, in schwierigen Zeiten.