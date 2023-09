Guten Morgen im Kyffhäuserkreis: Eine Familie sieht rot

Väter haben immer Recht, hat Ireen Wille erneut erfahren.

Väter haben immer Recht. Meiner ganz besonders. Im Frühjahr hatte das Familienoberhaupt der ganzen Bande aufgetragen, die zarten Tomatenpflänzchen in regelmäßigen Abständen fachgerecht zu liebkosen. Streicheleinheiten – so hatte er schließlich gelesen – haben positive Auswirkungen auf die Hormone der Pflanzen und beeinflussen damit das Wachstum.

Ein halbes Jahr später sehen wir nun rot. Überall hängen Buschtomaten, Stabtomaten, Kirschtomaten, Fleischtomaten – wir haben sie alle und es nimmt wie in der Geschichte vom süßen Brei einfach kein Ende. Sind Freunde zu Gast, gibt es kein anderes Thema als unseren vermeintlichen Weltrekordversuch in der Tomatenernte. Dass jemand den Hof ohne rote Mitgabe verlässt, kommt nicht in Frage. Wir könnten sonst drin baden!

Wenn man denkt, man hat im Vorratslager etwas Platz geschaffen, weil das Gemüse literweise zu Suppe, Soße und Saft verarbeitet wurde, kommt der Vater um die Ecke und bringt eimerweise Nachschub. Zufrieden sieht er aus, hat er doch mal wieder Recht gehabt: Wer früh genug mit Streicheln beginnt, hat später reiche Ernte.