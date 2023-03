Guten Morgen im Kyffhäuserkreis: Freudiges Wiedersehen

Christoph Vogel über zwei unerwartete Begegnungen.

So häufig ist es bislang nicht vorgekommen, dass ich Bekannte aus dem Ilm-Kreis, wo ich fast 30 Jahre meines Lebens verbracht habe, hier in Sondershausen antreffe.

An diesem Samstag gab es gleich doppelt Anlass zur Freude aufgrund unerwarteter Begegnungen. Schon beim ersten Termin, dem Pokalspiel im Hallenboccia im Östertal, entdeckte ich unter den Sportlern ein bekanntes Gesicht aus Arnstädter Zeiten. Beim Schlossball am Abend dann ein weiteres freudiges Wiedersehen.

Zeit für eine längere Unterhaltung blieb in beiden Fällen nicht. Hier wartete das nächste Spiel, da die nächste Showeinlage, und ich war ja auch im Dienst. Aber egal, es war schön, Betreffende nach langer Zeit wieder gesehen zu haben.

Dabei kam mir gleich in den Sinn, dass mein letzter Besuch in der Bachstadt auch schon eine Weile zurück liegt.

Vorzugsweise nutze ich dafür das Wochenende, an dem dort Stadtfest gefeiert wird – da trifft man erfahrungsgemäß die meisten Bekannten. In diesem Jahr sieht es sehr gut aus: Das Wochenende fällt genau in die Zeit des Jahresurlaubs.