Guten Morgen im Kyffhäuserkreis: Mundart lässt grüßen

Susann Salzmann freut sich über Eigenheiten bei Dialekten.

Woher jemand kommt, hört man nicht selten am Dialekt. Geht es Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, auch so? „Wir“ Thüringer verzichten gern auf die korrekte Aussprache des Buchstabens „G“ in unseren Worten. Viel lieber ersetzen wir das „g“ durch ein „j“. Sie jehen doch auch jern in den Jarten oder verwenden statt des zustimmenden „Ja“ ein „nor“? Nicht schlimm. Dialekte symbolisieren eine Art von Heimatverbundenheit.

Neue Dialekte zu lernen, ist allerdings gar nicht so einfach. Das musste ich beim „Platt“ feststellen. Scheinbar unbemerkt achten wir im Gespräch miteinander auf Aussprache und Dialekt. Die Menschen in Rheinland-Pfalz verzichten gern auf so manche Wortendung. Aus der „Woche“ wird die „Woch“, aus der „Küche“ die „Küch“ und so weiter. „Sie sind aber nicht von hier“, konnten wir uns bei Urlauben im Land schon anhören. Damit hatten die „Sprachdetektive“ komplett Recht. Die Thüringer erkenne man stets, meinten Einheimische. Die Ausdrucksweise animiere zum Schmunzeln, behauptete einer. Beliebt ist Thüringer Mundart jedenfalls – auch bei Jugendlichen.