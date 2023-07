Guten Morgen im Kyffhäuserkreis: Plötzlich eingesperrt

Susann Salzmann über ein Missverständnis in Mietshäusern, das sich verhängnisvoll auswirken kann.

Es ist nur ein kleines Missverständnis. Nur zwei Silben, die dem Verb „geschlossen“ eine andere Bedeutung geben. Türen geschlossen zu halten, bedeutet keineswegs, sie zu verschließen. Gerade in Mietshäusern ist das so. Dabei ist es eigentlich ganz logisch, hinter sich die Haustür zu verschließen, um zu verhindern, dass jeder Beliebige die eigenen vier Wände betritt.

Natürlich darf jeder seine eigene Haus- oder Wohnungstür abschließen, aber in Mietshäusern bitte nicht die Eingangstür! Das hat, wie ein kürzlicher Fall im eigenen Umfeld zeigte, einen ganz pragmatischen Grund: Während eine Postfrau ein Paket zu einem Hausbewohner brachte, muss wohl ein anderer das Haus verlassen und die Eingangstür nach sich verschlossen haben. Die Postfrau konnte sich ihr Postauto draußen dann nur noch von innen anschauen.

In einem Brandfall können Personen, die keine Mieter sind, sich nicht aus so einem Haus befreien, weil sie keine eigenen Schlüssel haben. Auch der Vermieter klärte nach der Situation auf. Besser vorbeugen als heilen. So heißt schon ein altes Sprichwort.