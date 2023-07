Guten Morgen im Kyffhäuserkreis: Wie Nudelwasser durchs Sieb

Wie der Knoblauch in die Erdbeerbowle kam, weiß Ireen Wille noch. Vom Prüfungsstoff in der Studienzeit ist allerdings nicht viel hängen geblieben.

Ireen Wille über lückenhafte Erinnerungen an die Studieninhalte.

Durch einen glücklichen Zufall hatte ich jetzt wieder Kontakt zu einer guten Freundin aus Studienzeiten. Das letzte Semester haben wir gemeinsam in meiner praktischen Plattenbauwohnung in Jena verbracht, weil sie aus dem Studentenwohnheim ausziehen musste. Wir hatten beide die Regelstudienzeit – sagen wir mal – als dehnbaren Begriff angesehen.

Schnell hatte ich während unseres Gespräches wieder Bilder im Kopf, die sich untrennbar mit ihrem Persönchen in mein Gedächtnis gebrannt haben: Die Erdbeerbowle, in die sich dummerweise ein paar Knoblauchzehen verirrten, die Kohlenhydrat-Exzesse im Nudelrestaurant Pasta Basta, meine kläglichen Versuche, mit ihr beim Joggen Schritt zu halten oder die Partynächte im Studenten-Paradies.

Gähnende Leere herrscht hingegen in der Ecke meines Gedächtnisses, in der die eigentlichen Studieninhalte ihr Dasein fristen sollten. War eine Prüfung geschafft, rutschte auch das Gelernte wie das Nudelwasser durchs Sieb in den Ausguss. Doch mal ehrlich: Erinnerungen an fröhliche Runden zählen doch viel mehr als Prüfungsstoff.