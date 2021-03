Guten Morgen, Kyffhäuser: Nächstes Fest im Lockdown

Corona hat ein weiteres Mal einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht.

Nach Weihnachten und Silvester steht uns am Osterwochenende das nächste Fest im Lockdown bevor. Treffen in Familie oder dem Freundeskreis werden wieder nur in ganz kleinem Rahmen möglich sein - mit lediglich beschränkter Personenzahl, die laut Verordnung im Bereich des Erlaubten liegt. Sämtliche Veranstaltungen rund um die Feiertage, die von den Organisatoren bis zum Schluss vorbereitet worden sind, immer in der Hoffnung, sie könnten eventuell doch noch stattfinden, sind zum größten Teil schon wieder abgesagt. Corona hat ein weiteres Mal einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht.

Bezüglich der Osterfeiertage kommt einem das bereits bekannt vor. Denn gleiches, damals im Zuge des ersten Lockdowns, ereilte uns bereits vor einem Jahr. Also leider kein Déjà-vu, wobei es sich um eine Täuschung der Erinnerungen handelt, bei der man überzeugt ist, ein momentanes Ereignis bereits in der Vergangenheit schon einmal erlebt zu haben. So schnell vergeht die Zeit. Das Problem mit dem Corona-Virus ist aber leider nicht vergangen.

Ich hoffe nur, dass sich die Situation schnellstmöglich entspannt beziehungsweise zum Besseren wendet. Die Menschen brennen förmlich drauf, wieder zu so etwas wie Normalität im Leben zurückkehren zu können.