Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Kyffhäuserkreis: Andersherum als Spiel

Ein Glück, dass vor den Ferien noch ein paar Wochen Schule waren! Es ist schon gut, dass an der Bildung unserer Tochter nach den Corona-Lockerungen auch wieder, verstärkt, Lehrer mitwirken. Oder besser: Lehrerinnen. Denn die Neunjährige, die gespannt ihrem Zeugnis entgegenblickt, überraschte uns nun mit ihrer Frage: Können auch Männer Lehrer werden?

Logische Zweifel, denn an ihrer Schule ist der Lehrkörper komplett weiblich.

Auch gut, dass die Tochter dort endlich wieder Gefährten zum Spielen hatte. Und von denen brachte sie einen neuen Zeitvertreib nach Hause mit: Wir spielen „Andersherum“!, verkündete sie frohlockend. Was da heißt: Rollentausch. Kinder tun eine gewisse Zeit so, als wären sie die Eltern. Eltern so, als wären sie die Kinder.

Das sorgt bei uns für kuriose Szenen und gute Laune, seit Tagen. Wir bekommen dabei spielerisch einen Spiegel über all unsere Eigenschaften und Eigenheiten vorgehalten. Als Parodie! Klar, das hat auch Vorteile, wenn das Kind abends eine Tasse selbst zubereiteten heißen Kakao ans Bett schleppt. Das tat ich früher oft, wenn sie nicht schlafen konnte.

Aber es bringt auch Nachteile und Verdruss mit sich: Wenn zum Beispiel ein Kind diktatorisch tagelang über das Fernsehprogramm entscheidet. Naja, denke ich seufzend: Von irgendwem muss sie das gelernt haben.