Guten Morgen Kyffhäuserkreis: Finderhilfe gesucht

Es gibt Kameras, kleiner als mein kleiner Finger. Tassenwärmer mit USB-Anschluss. Und Wasserflaschen, die melden, wann man trinken muss.

Unglaublich, was Tüftler aus aller Welt erfinden. Nur leider kann ich damit rein gar nichts anfangen. Wo bitte bleiben die wirklich alltagstauglichen Patente?

Ich hätte da einen Forschungsauftrag mit echtem praktischen Nutzen: Ich suche einen Funksender für meine Brille. Immer wieder flitze ich durch die Wohnung, um die rahmenlose Sehhilfe zu suchen. Da tröstet es wenig, dass es manch anderem ähnlich geht. Auf der Rangliste der vermissten Dinge steht die Brille auf Platz drei – gleich nach Schlüsselbund und Kugelschreiber.

Das Suchen ist nervig und kostet gute Laune. Weil ich genau weiß: Es liegt allein an mangelnder Selbstdisziplin. Ich kenne den Ratgeberspruch: Jedes Ding hat seinen festen Platz. Und doch fällt es so schwer, sich im Haushaltstrubel dran zu halten.

Also landet die Brille ständig irgendwo. Könnte ich sie anfunken, bliebe mir viel Lebenszeit für Wichtigeres. Davon bin ich überzeugt. Beim Handy klappt es schließlich auch.

Ist das Telefon in meiner XXL-Tasche verschollen, rufe ich kurz an – und es wird geborgen. Also Erfinder, ran ans Werk.