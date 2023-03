Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Heikle Essenswahl

Andrea Hellmann wundert sich über das Buffet beim Kinderfußball-Turnier.

Geschmäcker sind verschieden. Der von Kindern ist beim Essen bekanntlich besonders heikel und unterliegt sonderbaren Wandelungen. Beim Essen wählerisch zu sein, ist wohl unseren Urahnen geschuldet. Hätten die alles verschlungen, was sie gefunden haben, wäre ihr Leben wohl noch deutlich kürzer gewesen. Verblüfft ließ mich wohl auch deshalb die Auslage an einem Buffet zurück, vor dem ich neulich während eines Fußballturniers meines Sohnes stand. Neun- und Zehnjährige traten am Sonntagmorgen stundenlang gegen den Ball. Die Mannschaften waren zahlreich; das Jeder gegen Jeden zog sich hin. Um die Mannschaftskasse aufzubessern, hatten die Gastgeber einen Imbissstand aufgebaut. Es gab Fischbrötchen, Fettbemme, hartgekochte Eier auf Brot und Hackfleischbrötchen mit roher Zwiebel.

Das Turnier fand nicht im Kyffhäuserkreis, nicht einmal in Thüringen statt, falls das Hygieneamt sich um die Frische des rohen Fleischprodukts sorgt – so wie ich. Das Kind teilte mit mir zum Glück den Inhalt seiner am Morgen gefüllten Brotbüchse. So musste auch ich nicht (ver)hungern.