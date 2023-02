Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Hoch lebe der Karneval

Kerstin Fischer über das finale Faschingswochenende

Wer die Zeitung aufschlägt und nicht unbedingt ein großer Faschingsfreund ist, der muss heute ganz schön stark sein.

Das hatte sich allerdings angedeutet. Am finalen Faschingswochenende trumpft König Karneval noch mal so richtig auf. Manche Vereine hätten sich gerne noch in der Zeitung gesehen, aber leider ist der Platz begrenzt. Zudem können wir nicht überall sein. Und trotzdem ist die Zeitung voller Karneval.

Aber so ist das Leben, pflegen wir in der Redaktion zu sagen, wenn sich an manchen Tagen Themen häufen, die zu anderer Zeit überhaupt keine Rolle spielen. Mit dem Fasching ist das ebenso.

Heute ist Rosenmontag, da ist Ausnahmezustand in Sondershausen, denn in der Kreisstadt findet traditionell an diesem Tag die große Sause mit Faschingsvereinen aus dem ganzen Kreis statt. Morgen wird es schon ruhiger, und dann ist (fast) Schluss. Nehmen Sie es mit Humor. Holen Sie sich einen Pfannkuchen, beißen Sie hinein (hoffentlich ist kein Senf drin) und stellen Sie sich vor, wie viel trister das Leben ohne den Karneval wäre.

Nicht auszuhalten einfach.