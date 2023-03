Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Nachschlag mit Methode

Auch nach dem Aschermittwoch gehen mancherorts noch Karnevalisten um.

Erstens kommt es anders – und zweitens als man denkt. Blöder Spruch, aber trotzdem wahr. Mir jedenfalls hat die minutiöse Ausweichplanung nichts genutzt. Mich zeitlich und räumlich vom Karnevalstrubel abzusondern, ist mir zwar an den eigentlichen närrischen Tagen ganz gut gelungen – aber danach hat es mich dann doch noch erwischt. Von wegen „Am Aschermittwoch ist alles vorbei.“

Es gibt offensichtlich noch mehr Närrinnen und Narren, die die spaßbremsen-ernsthafte Einschränkung ihrer Regentschaft einfach nicht akzeptieren. Es soll ja ein ganzer Verein seinen Ausschluss aus dem Landesverband billigend in Kauf genommen haben. Mich jedenfalls hat ein Karnevalsumzug am Samstag nach dem Narren-Kehraus auf dem falschen Fuß, unvorbereitet und auf – eben nicht – offener Straße erwischt. Kein Durchkommen. Ballermannmusik. Promille satt. Nicht nur in der Luft.

Am Ende war’s aber halb so schlimm. Der Bankautomat, zu dem ich wollte, hatte ohnehin nichts zu bieten. Der hält sich jetzt auch an Öffnungszeiten. Verrückt oder? Es liegt aber wohl an Ganoven und nicht an Narren...