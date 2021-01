Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Suche nach dem Störgeräusch

Während die Kollegin an dieser Stelle beschrieb, dass ihr Auto bis auf ein zweimaliges Klacken keinen Ton mehr von sich gab, macht mein fahrbarer Untersatz seit Anfang der Woche mehr Geräusche, als mir lieb ist. Hätte ich den Lüfter und die Musik nicht mal kurzzeitig abgestellt, hätte ich es gar nicht vernommen. Ein leises, kaum hörbares Vibrieren, zu vernehmen aus Richtung Armaturenbrett, sorgte für Unmut bei mir. Die Musik-CD aus dem Handschuhfach war nicht dafür verantwortlich, die habe ich gleich als erstes herausgenommen und weiter gelauscht. Auch sonst war nichts in der Nähe, was hätte vibrieren oder klappern können.

Also doch nicht nach den Terminen das Auto abstellen und zurück ins Homeoffice. Stattdessen machte ich gleich an Ort und Stelle kehrt Richtung Werkstatt. Auch hier bleib die sofort eingeleitete Suche erfolglos. Bei geöffneter Motorhaube sei vom leichten Vibrationsgeräusch absolut nichts zu hören, sagte mir der Automechaniker. Und der Motor würde so laufen, wie er soll. Die Ursache zu finden, würde dann doch länger dauern.

Die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt das Geräusch zwar nicht. Mit laufender Heizung und Lüftung sowie Musik ist es auch nicht zu vernehmen. Es reicht allerdings zu wissen, dass es da ist, um den Fahrspaß zumindest etwas zu trüben. Ein Werkstatttermin nächste Woche ist also unumgänglich. Ich bin schon gespannt, was dieses Geräusch verursacht.