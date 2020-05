Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Kyffhäuserkreis: Tage des ewigen Zeithabens

Da sich mein Freundeskreis aus dem Studium inzwischen auf viele Städte aufteilt, sind wir seltene Treffen gewohnt. Wollen wir einen gemeinsamen Termin finden, trägt jede von uns online ein, wann sie Zeit hat. Ein Programm errechnet uns die besten Termine. Trotzdem diskutieren wir wochenlang.

Neuerdings haben plötzlich alle Zeit. Donnerstagabend videotelefonieren? Jede kann.

Wie bei einem realen Treffen trudelt jede nach und nach ein. Mein Bildschirm ist in neun Fenster geteilt, in jedem sehe ich eine Person. Im ersten sitzt Sonja beim Abendessen, in einem anderen zeigt Franzi uns den Basketball in ihrem alten Kinderzimmer, im Fenster unten rechts sitze ich und häkele Gardinen. Anstelle ihrer Wohnzimmerwand leuchtet hinter Lisa die Brooklyn Bridge. Die App erlaubt es, seinen Hintergrund individuell einzustellen.

Auf wundersame Weise schaffen wir es, nacheinander zu reden und nicht wie sonst alle auf einmal. Es ist schon fast ein bisschen schade, dass die Tage des ewigen Zeithabens gezählt sind. Denn dann wird Franzi Donnerstagabend auf dem Basketballplatz stehen, Sonja in einem hübschen Restaurant zu Abend essen und Lisa vielleicht Urlaub in New York machen. Und ich werde hoffentlich erst wieder häkeln, wenn ich alt und grau bin.