Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Verschobene Hochzeit

Wir haben es getan. Nach langem Warten, Zaudern, Bangen, abendfüllenden Debatten – meine Liebste und ich, wir haben unsere Hochzeit verschoben. 30. Mai 2020, Pfingstsamstag – der Termin stand seit einem halben Jahr dick im Kalender. Nun haben wir ihn durchgestrichen. Corona sei Undank.

Ja, wir hätten auch in Zeiten der Abstandsregeln heiraten können. Aber wie? Mit Mundschutzmaske. Nur unsere Tochter, meine Mutter und die Trauzeugen bei der Zeremonie. Dann eine Feier lediglich mit maximal 15 Leuten, alle auf Abstand, jeder zweite Tisch bleibt frei. Ohne DJ und Tanz …

Das alles war uns zu still, zu steril, einsam. Für einen Tag, der zu den schönsten im Leben zählen soll.

Wohl und Segen jenen, die in dieser Phase, in diesem Fluidum, trotzdem zum Altar schreiten. Wir können und wollen es nicht. Nicht so! Außerdem: Wir würden uns ja vorkommen wie die Eltern von Dornröschen, wenn wir über die Hälfte der bereits geladenen Gäste wieder ausladen und damit zur „zweiten Wahl“ degradieren.

Nun steht der 7. August im Kalender. Nicht der 8.8., da wollen zu viele. Also Freitag, nicht ganz optimal. Aber, alles in allem, besser als jetzt. Denken wir – und bleiben in der Hoffnung, dass bis dahin alles anders wird. Na, sagen wir: fast alles.