Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Vogelgesang und Melatonin

Kerstin Fischer über Müde- und Muntermacher

Fühlen Sie sich derzeit auch so müde und unausgeschlafen?

Das kann nur an kurzen Nächten liegen: Kaum, dass es draußen richtig dunkel ist und man endlich die nötige Bettschwere hat, wird es auch schon wieder hell. Mit allem, was dazu gehört: Blendende Sonne im Gesicht und ein anschwellender Vogelkanon im Ohr. Beneidenswert, wer darüber hinweghören kann. Ich gehöre leider nicht dazu. Wenn es hell ist, bin ich wach. Seit heute geht‘s wieder andersherum: Die Nächte werden länger.

Dumm nur, dass man auch im Winter ständig müde ist, wenn die Nächte lang und die Tage kurz sind. Dann wiederum liegt es am Schlafhormon Melatonin, das der Körper in der dunklen Jahreszeit vermehrt produziert und uns mitunter schon mitten am Tag schläfrig und antriebslos macht.

Man kann es drehen und wenden, wie man will. Der Körper verlangt nach seinem Recht, egal, wie wir es auslegen. Vor die Wahl gestellt, sind die meisten von uns sicher lieber sommermüde. Also lauschen wir, so lange es geht, verzückt der fröhlichen Vogelschar. Der nächste Melatoninschub kommt bestimmt.