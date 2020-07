Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Guten Morgen Kyffhäuserkreis: Wildreiche Gegend

Oh ja – dass der Kyffhäuserkreis wildreich ist, wusste ich. Ich hatte erst vorige Woche über den Anstieg der Wildunfallzahlen berichtet; nun bekam ich es am eigenen Leib zu spüren. Zumindest am Auto. Denn ich baute, wenn man so will, den dritten Wildunfall meiner Kraftfahrer-Karriere.

Beim ersten sprang mir, noch in Sachsen, vor fast 31 Jahren ein Reh in mein mit Jugendweihe-Geschenkgeld erspartes Moped Simson S51B: Totalschaden! Und ich musste mit Gehirnerschütterung die Nacht zum Republik-Geburtstag 1989, dem letzten, in der Poliklinik verbringen.

Beim zweiten trifft mich wenig Schuld: Wir besuchten 2014, in Sachsen-Anhalt, einen Tierpark. Dort war ein Pfau ausgebüxt. Der traktierte auf dem Parkplatz mit seinem Schnabel offenbar stundenlang den Metallic-Lack der Motorhaube seines „Rivalen“. Unsere damals vierjährige Tochter staunte: „Du kannst den Specht aber schön scheuchen.“ Ein ewiger Streit mit der Versicherung folgte…

Und nun rannte mir bei Steinthaleben, auf dem Weg zum Termin, ein Wildschwein ins Auto. Es rumste mächtig! Aber wie durch ein Wunder rutschte das Tier, noch relativ klein, unterm Auto durch – und rannte, offenbar nur leicht verletzt, davon. Bei mir flogen zwar beide Nebelscheinwerfer aus der Karosserie. Aber ansonsten: nur kleine Lackkratzer. Was sagt man dazu? Schwein gehabt!