Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Winterhart und hübsch anzusehen

Christoph Vogel über den Besuch beim Pflanzenmarkt

Am Sonntag wurde zum Pflanzenmarkt auf den Sondershäuser Marktplatz eingeladen. Bevor es auf die Suche nach geeigneten Pflanzen und Stauden für das Kleingartenparadies ging, machte sich zunächst bei den sommerlichen Temperaturen eine Erfrischung aus der unmittelbar am Markt befindlichen Eisdiele ganz gut. Die Ausbeute bei den Pflanzen war dann auch richtig gut, wir haben einige zum Auto gebracht. Genug Auswahl gab es meiner Meinung nach.

Wann die guten Stücke – winterhart und in der Blüte schön anzusehen sollten sie sein – schließlich den Rasen oder eine Blumenrabatte in meiner Parzelle zieren, weiß ich allerdings noch nicht genau. Zunächst sind sie erstmal an einem schattigen Plätzchen untergebracht und ausreichend gewässert worden.

Den mehrmals im Jahr in Sondershausen stattfindenden Pflanzenmarkt finde ich richtig gut. Neben dem Nachschub für den Kleingarten gibt es hier die freundliche und sachkundige Beratung gleich noch gratis mit dazu. Die Händler nehmen sich da gern Zeit für das eine oder andere Gespräch.