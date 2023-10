Guten Morgen, Kyffhäuserkreis: Wundersame Wege

Kerstin Fischer über den Einzug eines Apfelbaums

Tochter und Schwiegersohn in Not. Aber das hatten sie sich selbst eingebrockt. Eines Tages im August bekamen wir plötzlich Fotos mit Ringen und einem Standesamt. Eheschließung im allerkleinsten Kreis, sozusagen. Nur in Anwesenheit der Betroffenen.

Im Arbeitsumfeld der frisch Vermählten sprach sich das Ereignis schnell herum und neben vielen Wünschen bedachte die Lehrerschaft einer Schule im sächsischen Glauchau ihren jungen Kollegen als Symbol der Liebe und Ehe mit einem Apfelbaum.

Für sein Gedeihen in ihrem Kleingarten sahen die Beschenkten allerdings Schwarz: Die Anlage wird regelmäßig von Langfingern heimgesucht und bislang verschwand alles, was frisch in der Erde stand.

Seit dem Einheitsfeiertag steht das Bäumchen darum nun bei uns. Überzeugt hat nicht nur die Sortenbeschreibung, sondern auch sein Name: Barbarossa – eine noch junge Züchtung. Wie die Obstforscher in Baden-Württemberg ausgerechnet auf diesen Namen kamen, erhellte sich bislang nicht. Aber es fühlt sich an wie Heimkehr.

Wer in der Kyffhäuserregion könnte sich dem verschließen?