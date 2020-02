Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gymnasium in Sondershausen stellt sich vor

Einen Tag der offenen Tür veranstalten Lehrer und Schüler des Staatlichen Gymnasiums „Geschwister Scholl“ in Sondershausen am Freitag, 21. Februar, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Das teilte die Schule mit. Im Haus I in der Güntherstraße 58 kann man sich in vielfältiger Weise über die Arbeitsergebnisse der Projekttage und über das schulische Leben an der Einrichtung informieren.

Die Anmeldung der Schüler der künftigen 5. Klassen am Gymnasium „Geschwister Scholl“ erfolgt in der Woche vom 2. bis 7. März zu folgenden Zeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 9 bis 14.30 Uhr; Dienstag und Donnerstag von 9 bis 16 Uhr und Samstag von 11 bis 12 Uhr im Haus I, Güntherstraße 58. Die Eltern sollten zur Anmeldung das Halbjahreszeugnis der 4. Klasse, wenn notwendig die Empfehlung der Grundschule, sowie eine Geburtsurkunde und zwei Passbilder mitbringen. Schüler der künftigen 6., 7. und 10. Klasse können ebenfalls zu diesen Zeiten angemeldet werden.