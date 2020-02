Mühlhausen. Vor dem Landgericht schildert ein Zeuge, wie er den später Verstorbenen in Artern fand.

„Habe eine aufs Maul bekommen“

Sehr emotionale Momente gab es bisher im Prozess um eine Körperverletzung mit Todesfolge vor dem Landgericht Mühlhausen. Mehrere Zeugen schilderten die Auseinandersetzung in einer Wohnung in Artern im Juni 2019, bei denen sich ein 42-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen haben und an deren Folgen auch verstorben sein soll.

Ein 35-Jähriger hatte vom Opfer Nachrichten erhalten. Zwei Mal klingelte er vergebens an der Wohnung. Beim dritten Mal habe die Haustür offen gestanden. Als er vor der Wohnungstür stand, habe sich der Hund hinter der Tür merkwürdig verhalten. Deshalb habe er sich Zutritt verschafft und gesehen, dass es seinem Kumpel schlecht ging. „Habe eins aufs Maul bekommen“, erklärte der ihm. Später sagte er, dass er mit dem Fahrrad gestürzt sei. Diesen Satz habe er auch gegenüber der Polizei wiederholt. Den Grund für diese Lüge nannte er auch: Er habe kein Vertrauen in die Justiz. Und: Hinsichtlich seiner Gewaltbereitschaft sei der Angeklagte bekannt in Artern. Der Zeuge brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Als sein Kumpel tot war, habe er doch die Polizei eingeschaltet. Der Angeklagte hat das Eifersuchts-Szenario ganz anders geschildert. Er will den später Verstorbenen nur zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Wie selbstverständlich und ohne Reue hatte er das zu Prozessauftakt zugegeben. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft hat er den Nebenbuhler aus Eifersucht schwer zugerichtet. Rippenbrüche, Hämatome, schwerste Verletzungen an Kopf, Brust und Bauch stehen im Gutachten der Gerichtsmedizin. Die beiden Augenzeugen, eine 30-Jährige und ihr 12-jähriger Sohn, berichteten von mehreren Attacken, von Schlag- und Boxgeräuschen. Der Junge sah auch, wie der Angreifer den Geschädigten mit dem Topf zweimal auf den Kopf schlug. Der 12-Jährige hatte eine angstvolle Mutter geschildert und dann seine Beobachtungen. Das Opfer ist nicht nur geschlagen und getreten worden, sondern auch an den Füßen durch die Wohnung gezogen worden.