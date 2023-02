Häkelrunde bei der„Lebensbrücke“ in Sondershausen

Sondershausen. Alle zwei Wochen treffen sich psychisch erkrankte Frauen und Angehörige in Sondershausen zu gemeinsamen Handarbeiten.

Um gemeinsam Handarbeiten nachzugehen, treffen sich Frauen, die psychisch erkrankt sind. oder Angehörige von Betroffenen alle zwei Wochen regelmäßig im Domizil vom Verein Lebensbrücke in der Stiftstraße 1 Sondershausen. Hier werde gemeinsam in geselliger Runde bei Tee oder Kaffee gehäkelt, gestrickt, gelacht und viel erzählt, wie Antje Zenker vom Verein berichtet. Dabei entstünden tolle Kunstwerke. Jeder, der mitmachen will, sei herzlich eingeladen, eine kleine Abwechslung in den eigenen Alltag zu integrieren. Die nächsten Handarbeitsrunde finden am 27. Februar und 13. März in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr statt. Anmeldungen nimmt Antje Zenker per Mail lebensbruecke.sdh@t-online.de oder unter Tel.: 03632/ 75 77 84 oder an.