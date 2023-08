Hängebrücke im Kyffhäuserkreis ist beliebtes Sommerferienziel für Besucher aus nah und fern

In den Sommerferien ist die Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke selbst bei Wind und Wetter ein beliebtes Ausflugsziel. Aber Vorsicht: Betreten auf eigene Gefahr!

Braunsroda. Die Attraktion in der Hohen Schrecke zieht in den Sommerferien täglich zahlreiche Urlaubsgäste und Tagesbesucher an.

Die Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke ist fester Bestandteil zahlreicher Ferienausflüge: Zwischen zehn und 25 Fahrzeuge steuern an Wochentagen den Wanderparkplatz in Braunsroda an. Denen entsteigen derzeit vor allem Familien. Aber auch Großeltern, die ihre Enkel bespaßen wollen. „Die Besucher verteilen sich nahezu gleichmäßig über den Tag, Stoßzeiten gibt es eigentlich nicht“, sagt Barbara Blume am Montag auf Nachfrage. Sie kümmert sich im Auftrag des Vereins Hohe Schrecke um ein geordnetes Parken auf den vorgesehenen Stellplätzen und hält die mobile Toilette am Parkplatz sauber.

Den letzten großen Besucheransturm verzeichnete sie im Anschluss an den jüngsten Fernsehbericht über die Hängeseilbrücke vor etwa zwei Wochen. Gleich am Sonntag darauf schwemmte eine Welle siebzig bis achtzig Fahrzeuge über die Autobahn in den Heldrunger Ortsteil. „Aber das läuft inzwischen gut. Ortsfremde mit älteren Navigationsgeräten drehen zwar erst mal eine Runde durch den kleinen Ort. Am Ende landen sie dann aber doch auf dem Wanderparkplatz“, schmunzelt Barbara Blume.

Das Einzugsgebiet erstreckt sich bis hinter Leipzig und den Thüringer Wald. „Sogar aus Thale kamen Besucher und haben sich gefreut, wie ruhig es hier ist im Vergleich zum überlaufenen Harz“, erzählt Blume. Und alle freuten sich und lobten das schöne Ausflugsziel.

Wobei immer das Wetter eine Rolle spielt, das im Augenblick ideal für Wanderausflüge ist. Zur Zeit der großen Hitze herrschte Flaute. Was im Hinblick auf den Feldbrand Mitte Juli von Vorteil war, der keine 200 Meter Luftlinie von der Brücke entfernt über mehrere Tage die Feuerwehren in Atem hielt. Direkt am Brandort führt der Kleine Rundweg vorbei. Das Feuer auf dem Ascheberg hatte sich immer wieder entfacht und schließlich sogar auf angrenzenden Wald übergegriffen.