Silke Schulze (links) und Vanessa Haufschild vom Landschaftspflegeverband Südharz-Kyffhäuser bei der Eröffnung der neuen Molchhütte im Teichtal in Hainrode. Mit Keschern und Lupengläsern aber auch Filmen und Anschauungsmaterial will der Verband für diesen an Amphibien so reichen Lebensraum begeistern.

Hainrode: Wie Peter Lustig im Reich der Wasserdrachen

Das touristisch zuletzt schwer gebeutelte Teichtal bei Hainrode ist wieder um eine Gästeattraktion reicher. Nach Rückschlägen wie dem durch Sturm zerstörten Märchenreich und dem verwaisten Campingplatz, der quasi über Nacht seinen Betreiber verlor, durfte der Landschaftspflegeverband Südharz-Kyffhäuser am Dienstag neben dem oberen Teich seine neue Molchhütte eröffnen.

Und die machte nicht nur wegen des guten Wanderwetters Lust auf Entdeckungstouren rund um die Gewässer zu Füßen der Hainleite. Auch das Quaken der Frösche und Kröten sowie die Hütte selbst – gehalten in der Optik eines Peter-Lustig-Zirkuswagens – stimmte auf die Projekte der Landschaftspfleger ein. Schulklassen und Hortkinder, aber auch Wandergruppen wolle man hier ins Reich der Wasserdrachen entführen, beschreibt Silke Schulze vom Pflegeverband den Anspruch der Molchhütte, die in den kommenden Jahren immer zwischen April und Juli – während der Amphibienwanderung also – zu Veranstaltungen und Tagen der offenen Tür laden will.

Der Wagen ersetzt die alte Heimstatt des Molch-Informationszentrums in der verlassenen Zeltplatz-Rezeption. „Für unseren Verband ist die Molchhütte ein Herzensprojekt, mit dem wir viel Spaß und Wissen in die Region bringen können“, ist Verbandsgeschäftsführerin Astrid Koschorreck sicher. Und an diesen Anspruch der Wissensvermittlung glaubte offensichtlich auch das Thüringer Umweltministerium, das für den Zirkuswagen und seine lehrreiche Einrichtung gut 50.000 Euro an Fördermitteln bereitstellte.

Aus Sicht von Egon Primas, dem Vorsitzenden des Landschaftspflegeverbandes, gut investiertes Geld: Mit Grasfröschen, Erd- wie Kammmolchen oder den seltenen Geburtshelferkröten darf sich der Teichtalbesucher über eine ungeheure Artenvielfalt erfreuen. „10.000 Tiere wurden bei der diesjährigen Erhebung gezählt“, berichtet Primas, der gar von erfolgreicheren Jahren mit bis zu 40.000 Tieren weiß. Und weil das Teichtal nicht weit abgelegen von der Zivilisation ist, stellt es für ihn auch den idealen Ort dar, um Amphibienschutz und Öffentlichkeitsarbeit miteinander zu verbinden. „Das lässt sich ideal unter einen Hut bringen, um die Menschen dafür zu sensibilisieren“, meint der CDU-Politiker.

Warum das Tal im FFH-Gebiet „Westliche Hainleite – Wöbelsburg“ ein für Amphibien so beliebtes Refugium, ein so dicht frequentiertes Laichgebiet ist, weiß unterdessen Ulrich Scheidt vom Verein Amphibien- und Reptilienschutz Thüringen. Demnach treffen hier gleich mehrere begünstigende Faktoren aufeinander: „Durch den ehemaligen Badebetrieb gibt es in den oberen beiden Teichen keine Fischbestände“, erläutert er. Die Folge: Die Jungtiere von Frosch, Kröte und Molch landen also nicht im Schlund der Fische. Und weil durch das Fehlen der Schuppentiere auch der Grund nicht so stark aufgewirbelt wird, sei das Wasser deutlich klarer. „So kommt das Licht bis hinunter, sodass sich hier eine seltene Unterwasserflora gebildet hat.“ Das alles, resümiert Scheidt, sorge für ein faszinierendes Kleinod der Natur. „Hier leben Tierarten, die sonst eher auf der Roten Liste als in der Natur ihren Lebensraum haben.“

Scheidts Aussagen zufolge handele es sich bei den Hainröder Teichen wohl auch deutschlandweit um eines der Gewässer mit dem höchsten Vorkommen dieser einzigartigen Tiere. „Ich habe hier schon Spezialisten aus ganz Deutschland zum Staunen gebracht“, schwärmt er und nutzt die Gunst, um ein flammendes Plädoyer für den Tourismus in der Region zu halten. Er würde es begrüßen, erfahre der Campingplatz eine Wiederbelebung. „Vielleicht wird der neue Betreiber dieses Potenzial zu nutzen wissen“, hofft Scheidt auf einen Naturtourismus, für den er selbst über seinen Verein und den Naturschutzbund Nabu die Werbetrommel rühren will.