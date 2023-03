Hallo, lange Abende

Kerstin Fischer über die Umstellung auf Sommerzeit

Und wieder haben wir Sommerzeit. Sind Sie gut aus dem Bett gekommen? Inzwischen dürfte eigentlich jeder so seine Rituale für den Morgen haben, an dem uns eine Stunde fehlt. Die einen stellen die Uhr schon am Vorabend um, andere verzichten auf’s Frühstück, um in den gewohnten Rhythmus zu kommen und einige fühlen sich trotz allem tagelang schlapp und schläfrig.

Ich gehöre zur ersten Kategorie. Was allerdings im Funkuhrzeitalter schwierig geworden ist. Immerhin, die Uhr vom Backofen will Handbetrieb und im Bad haben wir auch noch ein älteres Exemplar. Dafür geht die Anzeige in meinem Auto nun wieder richtig. Wie ein modernes Fahrzeug und eine manuelle Uhr zusammenpassen, ist mir jedoch schleierhaft.

Mit der Zeitumstellung habe ich eigentlich meinen Frieden gemacht. Hätten wir ewige Sommerzeit, wie sich das im Zuge einer geplanten Abschaffung des lästigen Wechsels durch die EU in Umfragen viele wünschten, würde es im Winter erst gegen 9 Uhr hell werden. Und ohne Sommerzeit ginge die Sonne schon in halber Nacht auf.

Dann schon lieber so.