Handelskonzept für Sondershausen beschlossen

Seit November 2017 war das Konzept diskutiert worden. Ziel ist es den innerstädtischen Versorgungsbereich auszubauen und die Grundversorgung mit Lebensmitteln in den Wohngebieten zu sichern. Besonders der Bereich Stockhausen verfügt nach dem Wegzug des Aldi aktuell über keine ausreichende Versorgung, wurde in Stadtratssitzungen wiederholt kritisiert. In einer Liste wurde zudem festgelegt, in welchen Sortimenten die Stadt Nachholebedarf hat, Elektro, PC- und Unterhaltungselektronik, Möbel und Spielwaren, Mode, Bücher und Zeitschriften sowie Sportartikel und Heimtextilien werden unter anderem genannt.